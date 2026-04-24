SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Longmorn in einer Time Warp Session

Ein Duo aus der Speyside-Brennerei, im Alter fünfundvierzig Jahre auseinander, in der Bewertung sechs Punkte...

45 Jahre Reifezeit liegen zwischen den beiden Whiskys aus der Brennerei Longmorn, die Serge Valentin heute für Sie verkostet: Ein Longmorn 1964 von Gordon & MacPahil tritt gegen einen Longmorn an, der 2009 destilliert wurde.

Der ältere, aber auch weitaus schwächer abgefüllte (43%) Longmorn steht diesmal am Beginn der Session – und er legt mit einer tollen Wertung einiges vor. Da muss der Jüngere klein beigeben, obwohl auch er in der Verkostung sehr gut bewertet wird:

Hier die beiden Speysider tabellarisch aufgelistet:

AbfüllungPunkte

Longmorn 50 yo 1964/2014 (43%, Gordon & MacPhail, licensed label, first fill sherry hogshead, cask #1036)93
Longmorn 15 yo 2009/2025 (55.8%, The WhiskyFind for HNWS 20th Anniversary, bourbon barrel, cask #334, 186 bottles)87 

Unser Titelbild stammt von Lars Pechmann.

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