Serge verkostet: Longmorn in einer Time Warp Session

45 Jahre Reifezeit liegen zwischen den beiden Whiskys aus der Brennerei Longmorn, die Serge Valentin heute für Sie verkostet: Ein Longmorn 1964 von Gordon & MacPahil tritt gegen einen Longmorn an, der 2009 destilliert wurde.
Der ältere, aber auch weitaus schwächer abgefüllte (43%) Longmorn steht diesmal am Beginn der Session – und er legt mit einer tollen Wertung einiges vor. Da muss der Jüngere klein beigeben, obwohl auch er in der Verkostung sehr gut bewertet wird:
Hier die beiden Speysider tabellarisch aufgelistet:
|Abfüllung
|Punkte
|Longmorn 50 yo 1964/2014 (43%, Gordon & MacPhail, licensed label, first fill sherry hogshead, cask #1036)
|93
|Longmorn 15 yo 2009/2025 (55.8%, The WhiskyFind for HNWS 20th Anniversary, bourbon barrel, cask #334, 186 bottles)
|87
Unser Titelbild stammt von Lars Pechmann.