Drei neue Abfüllungen der Elwetritsche-Saga von Ninjektion stellt Roland Hick von der Destillerie Hick Manufaktur in Otterstadt in der Pfalz heute vor: Die Neuzugänge sind ein 8 Jahre alter Blended Malt mit „Oloroso Moscatel Finish“, sowie ein Mackmyra, der eine komplexe Reifung und Lagerung durchlief. Der dritte im Bunde, ein Islay-Malt, darf seine Herkunft nicht verraten, der Single Malt Whisky von der Pier Road verbrachte seine Reifezeit auch in einem Ahornsirup-Fass aus Kanada.Hier die genaueren Beschreibungen, die uns der Abfüller zur Verfügung gestellt hat:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Die Elwetritsche-Saga geht weiter: Neue Whisky-Reihe von Ninjektion und ein South Islay, der es in sich hat

Die Legende der Elwetritsche aus der Pfalz wird um Drei weitere spannende Episoden erweitert, denn der unabhängige Abfüller Ninjektion setzt seine erfolgreiche Whisky-Reihe fort. In Zusammenarbeit mit der Destillerie Hick Manufaktur entstehen stets wunderbare Whiskys.

Nachdem das erste Bottling unter dem Namen „FEUER-EIS-WALD“ innerhalb weniger Minuten restlos ausverkauft war, stehen nun die nächsten beiden Abfüllungen von drei bevor.

Den Anfang macht ein 8 Jähriger Blended Malt mit „Oloroso Moscatel Finish“, das in Kombination mit der geheimnisvollen Elwetritsche auf den „Wald“ trifft.

Die sorgfältige Veredelung in einem ehemaligen second Fill Oloroso-Moscatel-Weinfass verleiht diesem Whisky eine einzigartige Note und verspricht ein unvergessliches Geschmackserlebnis.

Brennerei: Unbekannt

Destilliert: September 2016 (Finish ab dem März 2024)

Abgefüllt: 12 Dezember 2024

Gereift: Amerikanische Bourbon FässerFinish: 30 Liter Oloroso-Moscatel (Hybrid-Fass) Second Fill

Flaschenzahl: 43 mit 57,6 % Vol.

Preis: 54,90 Euro (0,5 l)

Aroma: Der erste Kontakt mit dieser Abfüllung erinnert an reife Früchte. Angenehm strömt der Whisky aus dem Glas. Der leicht Weintypische Anflug kommt sanft in die Nase. Das Fass zeigt sich mit einem leichten Eindruck von Holz, Honig und dem starken Anstieg von Früchten.

Geschmack: Der Antrunk überrascht mit seiner Stärke von 57,6 %Vol. Hier ist erstaunliche Komplexität im Glas. Wer es etwas Fruchtiger mag mit einem Hauch Süße, hat hier das richtige im Glas. Eine Fruchtbombe gefolgt von Trockenheit durch das Fass.

Abgang: Im Abgang zeigen sich viele Fruchtnoten und erneut eine leichte Brise von Trockenen Rosinen, Pflaume und Schokolade mit einem langen Abgang.

Die zweite Überraschung hat es in sich: Einen seltenen Mackmyra.



Doch was macht diesen Mackmyra so einzigartig?

Ein Blick hinter die Kulissen offenbart das Geheimnis: Es erfolgte zunächst die Lagerung von Amerikanischer Eiche für mehrere Monate, gefolgt von einer Nachbelegung in Oloroso & PX sowie Sherry Wein und im Anschluss erhielt er sein Finish im Second Fill Madeira Fass. Durch diese Methode treffen zwei Welten aufeinander und vereinen sich zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis, das alle Erwartungen übertrifft.

Brennerei: Mackmyra Blomstertid (Blumenzeit)

Destilliert: Dezember 2016 (Finish ab dem Feb 2024)

Abgefüllt: 13 Dezember 2024

Gereift: Amerikanische Eichenfässer, Oloroso, PX, Sherrywein

Finish: 30-Liter-Madeira Fass (Spanien) Second Fill

Flaschenzahl: 48 mit 43 % Vol.

Preis: 99,90 Euro (0,5 l)

Aroma: Sanft eichiges Aroma mit wunderbaren Noten von Beeren, Früchten, Zitrusfrüchten, Blumen sowie Ingwer. Hinzu kommen Noten diverser Kräuter, Anis und Tabakblätter.

Geschmack: Hier fällt ein fruchtiger Geschmack nach dunklen Beeren sowie Süße auf. Er wird begleitet von ausgewogenen Eichenaromen. Dem folgen süße Kirsch-, Rosinen- und Vanillenoten, wobei die Textur selbst mitteldick ist.

Abgang: Langer, trockener Abgang, bei dem wiederum Noten von Schokolade und süßen Beeren hervortreten. Aber auch der PX und Sherry Wein haben hier ihre Arbeit getan und sorgen für trockenheit.

Damit die Fans schon bald die dritte Flasche in den Händen halten können, ist die „Eis“-Abfüllung der Elwetritsche-Reihe für den Sommer geplant. Sie enthält erneut einen Blended Malt, der sein Finish in einem Pfälzer Eichenfass erhielt – das zuvor zwei Jahre mit TROP Likörwein aus einem Birkweiler Weingut in der Pfalz belegt war.

Freut euch auf eine wunderbar fruchtige Note, die den Blended Malt besonders geschmeidig macht. Meldet euch jetzt für den Newsletter unter www.cacaolatl.com an, um keine Neuigkeiten zu verpassen!

Ein neuer Stern am Whisky-Himmel, ebenfalls am 7 Februar erhältlich:

Single Malt von der Pier Road aus Islay.

Exklusivität, Handwerkskunst und Geschmack vereint – so präsentiert sich der neue Single Malt Whisky von der Pier Road auf der schottischen Insel Islay. Am 1. Juni 2017 destilliert, wurde er im Mai mit knapp 7 Jahren in ein außergewöhnliches Ahornsirup-Fass aus Kanada gefüllt um ein wunderbares Finish zu erreichen. Das Ergebnis ist ein wahrhaft einzigartiger Whisky, der die Aromen von Islay mit den feinen Nuancen des Ahornsirups perfekt kombiniert.

Mit einem Alkoholgehalt von 52,5 % Vol entfaltet der Whisky eine intensive Tiefe, die Liebhaber von komplexen Tropfen begeistern wird. Die außergewöhnliche Fassreifung verleiht ihm eine subtile Süße, die harmonisch mit den typischen rauchigen und maritimen Noten von Islay verschmilzt.

Nur 40 Flaschen der ersten Charge verfügbar

Dieser Single Malt ist nicht nur ein Meisterwerk des Geschmacks, sondern auch ein rares Sammlerstück. Die erste Charge umfasst lediglich 40 Flaschen – ein absolutes Must-have für Whisky-Kenner und Sammler.

Brennerei: Unbekannt

Destilliert: 01.06.2017(Finish ab dem Mai 2024)

Abgefüllt: 30 November 2024

Gereift: Amerikanische Bourbonfässer

Finish: 30 Liter Ahornsirup Fass (MAPLE Kanada)

Flaschenzahl: 40 mit 52,5 % Vol.

Preis: 79,90 Euro (0,5 l)

Aroma: Intensiver Ahornsirup vermischt mit Islay Duft, untermauert von Pancakes und einer dunklen, schweren Süße von eingelegten Pflaumen und Blockmalz. Mit der Zeit fruchtiger werdend, wobei sich im Hintergrund dezent Grapefruit und rote Beeren bemerkbar machen.

Geschmack: Dunkle, trockene Süße. Erneut Ahornsirup und dunkel gebackene Pancakes sowie eine wunderbar Torfige Note, dazu eingelegte Pflaumen und Brownies. Eine ausgleichende Spur Tannine stößt dazu, der Whisky wird trockener und lässt dezent Früchte durch scheinen. Sehr gut eingebundener Alkohol.

Abgang: Lang, mit zunächst trockener Süße, dann mit abnehmender Frucht sowie schwindenden Tanninen. Eine dunkle Süße und animalischer Torfgeschmack verweilt.

Exklusiv auf Ninjektion.de erhältlich

Wer eine Flasche ergattern möchte, sollte sich den 7. Februar 2024 um 16 Uhr rot im Kalender markieren. Ab diesem Zeitpunkt wird der Whisky exklusiv auf www.ninjektion.de erhältlich sein.

Mit dieser Kreation beweist Ninjektion erneut in Kooperation mit der destillerie_hick_manufaktur dass sie in der Lage sind, herausragende und einzigartige Whiskys zu kreieren die es nur in kleinen Chargen gibt.

Die Kunst, ein komplexes Geschmacksprofil zu schaffen und dabei perfekt abgestimmte Noten zu gestalten, hebt diesen Single Malt von der Masse ab.

Sichern Sie sich diese Rarität und erleben Sie die unvergleichliche Verbindung von Islay-Tradition und kanadischer Raffinesse – ein Whisky, der Geschichte schreibt.