Der unabhängige Abfüller ESK-Spirits bringt vor Weihnachten noch zwei neue Bottlings auf den Markt: Dabei handelt es sich um einen sieben Jahre alten Mackmyra mit Vollreifung im Portwein-Fass und einen Blended Malt, der ungetorfte schwedische Single Malts und einen heavily peated Islay Single Malt kombiniert.

Mehr zu den beiden Abfüllungen hier:

ESK-SPIRITS bringt zwei neue Bottlings

Zwei Winter-Specials bereichern ab sofort das Angebot von ESK-SPIRITS.

Die NO.4 – ein ganz besonderer Whisky der schwedischen Brennerei Mackmyra der volle 7 Jahre in einem Portweinfass reifte. Die Fässer stammen von dem Portweinhersteller Quinta do Vallado, welcher einer der ältesten und bekanntesten im Douro Tal ist.

Entstanden ist ein fruchtig-weicher Whisky mit Aromen von warmer Erdbeermarmelade, Himbeeren und Amarenakirschen. Umspielt von Mandeln und Vanille und einer cremigen, ölige Textur. Bereits in der Nase entfalten sich fruchtige Noten mit weinigen Traubentönen und etwas Mineralität. Getragen von Eiche, Mandeln und Birnenkaramell.

Ein Whisky geschaffen für besondere Momente um ihn zu erleben und zu genießen.

Unverändert wurde dieser Single Cask Whisky direkt vom Fass in die Flasche gefüllt. Dabei zeigt er mit 51,3% vol. kraftvolle Aromen und nicht zuletzt eine natürliche Terracotta Farbe die ihm die 7 jährige Lagerung in einem kleinen 30l Fass zuteilwerden ließ.

Land: Schweden Alcohol: 51,3% vol. Fässer: Portwein 30L Farbe: Terracotta

Rauchgehalt: nicht rauchig Farbstoff: Nein

Kühlfiltration: Nein

Ein weiteres Highlight ist die Abfüllung NO.6 – Ein Blended Malt, kreiert für die kalte Jahreszeit zum Genuss an kalten Winterabenden.

Die Komposition enthält nicht rauchige Whiskys aus Schweden und wurde mit einem Anteil heavily peated Single Malt der Insel Islay verfeinert. Nachgereift in einem kleinen 30l Fass das zuvor süßen Sherry und hocharomatischen Glühwein beherbergte entfaltet dieser Whisky das volle Aromen Spektrum der Weihnachtszeit. Aromen von Nelke, Zimt und Mandeln verbinden sich mit leichtem Torfrauch. Im Geschmack verbinden sich in Rotwein eingelegte Trockenfrüchte mit weihnachtlichen Gewürzen zu einem besonderen Geschmackserlebnis. Über allem liegt ein zarter Hauch von winterlichem Lagerfeuerrauch.

Land: Schweden C Schottland Alcohol: 42% vol.

Fässer: Glühwein C Sherry 30L Farbe: Hennarot

Rauchgehalt: leicht rauchig Farbstoff: Nein

Kühlfiltration: Nein

Beide Whiskys sind ab sofort bei ESK-SPIRITS im Onlineshop, auf Whiskymessen und bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.