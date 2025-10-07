Die „Isle of Fionia“ Whiskys der dänischen Nyborg Destilleri sind in Deutschland jetzt über ESK-Spirits erhältlich. Die auf der Insel Fünen beheimatete Brennerei, die auch Mit-Unterzeichner des Dänischen Whisky-Manifestes ist (wir berichteten), stellt ihre Whiskys aus lokaler Gerste in Bio Qualität her. ESK-Spirits wird die Isle of Fionia Whiskys auf den nächsten Whiskymessen und bei Tastings im Fachhandel vorstellen, eine Übersicht dieser Termine finden Sie auf der ESK-Spirits-Homepage.

Mehr zur Nyborg Destilleri und ihren „Isle of Fionia“ Whiskys erfahren Sie in der Presseaussendung von ESK-Spirits:

ESK-SPIRITS übernimmt den Deutschlandvertrieb der NYBORG DESTILLERI

ESK-SPIRITS, der Spezialist für Spirituosen aus dem hohen Norden, wird die Produkte der NYBORG DESTILLERI exklusiv in Deutschland vertreiben.

Die auf der Insel Fünen beheimatete Brennerei ist eine der größten in Dänemark. Hier werden die „Isle of Fionia“ Whiskys aus lokaler Gerste in Bio Qualität hergestellt.

Fünen ist eine immer wieder üppige und grüne Insel mit Buchenwäldern und goldenen Feldern, wie man sie auch in Dänemark nicht überall findet. Das gilt ebenso für die 1100 km lange Küste.

Eine ehemalige Zugwerkstatt ist das zu Hause der NYBORG DESTILLERI. 125 Jahre lang wurden hier die Güterzüge der dänischen Staatsbahn repariert und gewartet. Bis 2011 Nicolai und Niels Rømer sich daran machten aus den langsam zerfallenden Gebäuden eine innovative Destillleri zu machen. Schon seit 2009 destillieren Nicolai und Niels Rømer Whisky. Zunächst in der Ørbæk Brauerei und seit der Fertigstellung der Brennerei 2017 in Nyborg. Hier finden Tradition und Innovation zusammen.

Eine große Ehre für die langjährige Arbeit ist die in diesem Jahr erhaltene Auszeichnung zur „Distillery of the Year 2025“ bei den Danish Whisky Awards.

Aus der Range der NYBORG DESTILLERI wird ESK-SPIRITS zunächst die Single Malts Little Isle, Danish Oak und Peated sowie die limitierte Abfüllung 12y SAUDADE anbieten.

Isle of Fionia Little Isle

Little Isle ist ein weicher, milder, runder und ungetorfter Whisky. Er reifte in Ex-Bourbon-Fässern, harten getoasteten STR-Fässern und Ex-Port-Fässern. Das Aroma und der frische Geschmack des Whiskys sind fruchtig mit Noten von reifer Birne und Vanille. Single Malt, unfiltriert, biologisch und ohne Zusatz von Farbstoffen.

Isle of Fionia – Little Isle

Danish Organic Single Malt Whisky

Herkunft: Dänemark

Fasstyp: Ex-Bourbon Casks, STR Casks, Ex-Port Casks

43% vol.

0,7 Liter

Isle of Fionia Danish Oak

Isle of Fionia Danish Oak – der Geschmack ist fruchtig mit Noten von Birnen und Nüssen und wunderbaren Fasstanninen. Gereift in dänischen Eichenfässern aus Fünen vom Typ Quercus Robur. Für uns ist Isle of Fionia Danish Oak nicht nur ein Whisky. Es ist ein Kind des Herzens, das von den fantastischen Verwandlungen zeugt, die sowohl Fass als auch Whisky durchlaufen müssen, um etwas so Wunderbares wie unsere Isle of Fionia Danish Oak zu schaffen. Die Eichenfässer, die für dänische Eiche verwendet wurden, wurden aus Eiche vom Landgut Erholm auf Fünen hergestellt. Die Eiche verleiht dem Whisky nicht nur einen fantastischen Geschmack, sondern erzählt auch eine Geschichte darüber, wie die Reise dieses Whiskys in den späten 1800er Jahren begann, als eine Eichel rund um das Anwesen Erholm gesät wurde und dann zu einer großen, schönen Eiche heranwuchs, die schließlich in unsere Fässer verwandelt wurde. Single Malt, unfiltriert, biologisch und ohne Zusatz von Farbstoffen.

Isle of Fionia – Danish Oak

Danish Organic Single Malt Whisky

Herkunft: Dänemark

Fasstyp: Danish Oak Casks

46% vol.

0,7 Liter

Isle of Fionia Peated

Isle of Fionia Peated belegte 2025 den dritten Platz bei den Danish Whisky Awards und ist unsere rauchige Interpretation eines schönen, dänischen Bio-Whiskys. Peated wird aus 100 % torfgeräuchertem Malz (35 ppm) hergestellt und ist zunächst in 1st-Fill Ex-Bourbon-Fässern gereift und in STR-Fässern gefinished. Das Ergebnis ist ein mittelgeräucherter Whisky mit einer schönen Süße, einer ausgewogenen Komplexität und einem Hauch von Jod, Lakritz und Toffee. Isle of Fionia Peated ist ein junger, geräucherter Single Malt Whisky, der in einer höheren Stärke als unsere anderen Whiskys abgefüllt wird. Torf wird aus mittelgeräuchertem Bio-Malz hergestellt, was ihm einen angenehmen und ausgeprägten Rauchgeschmack verleiht. Der Isle of Fionia Peated wird mit einem Alkoholgehalt von 48% abgefüllt. Es ist etwas höher als unsere anderen Varianten, aber so denken wir, dass es am besten ist. Single Malt, unfiltriert, biologisch und ohne Zusatz von Farbstoffen.

Isle of Fionia – Peated

Danish Organic Single Malt Whisky

Herkunft: Dänemarklegte 2025

Fasstyp: Ex-Bourbon Casks, STR-Casks

48% vol.

0,7 Liter

Isle of Fionia – SAUDADE 12 y/o

Einer der ältesten Single Malt Whiskys Dänemarks und bei den Danish Whisky Awards als Dänemarks bester Whisky 2025 ausgezeichnet. Saudade ist eine Mischung aus einem Ex-Bourbon-Fass und einem Ex-Portweinfass, das 2011, lange vor dem Bau der Nyborg Distillery, in Ørbæk destilliert und in Fässer gefüllt wurde. In den Anfängen der Ørbæk-Destillerie wurde dieser Whisky in Bourbon- und Portweinfässer abgefüllt, und einige Jahre später haben wir ihn zur Reifung in die moderne Destillerie in Nyborg gebracht. 12 Jahre später ist er da, willkommen – Saudade. Saudade bedeutet auf Portugiesisch die vage Melancholie, etwas anderes als die Gegenwart zu begehren. Dieser 12 Jahre alte Whisky verkörpert einen poetischen Geist, also gönnen Sie sich etwas, während Sie sich an die guten alten Zeiten erinnern, als unser Whisky destilliert wurde. Single Malt, unfiltriert, biologisch und ohne Zusatz von Farbstoffen.

Isle of Fionia – Saudade 12y

Danish Organic Single Malt Whisky

Herkunft: Dänemark

Fasstyp: Ex-Bourbon Casks, Ex-Portwein Casks

52% vol.

0,7 Liter

Die ausgezeichneten Isle of Fionia Whiskys werden im Rahmen der nächsten Whiskymessen und bei Tastings im Fachhandel von ESK-SPIRITS präsentiert. Die Termine sind über die Homepage von ESK-SPIRITS einzusehen.