Neben Stauning und THY zählt die Nyborg Destilleri auf der Isle of Fiona zu den bekanntesten dänischen Whiskybrennereien – und nicht umsonst wurde sie 2025 mit dem Danish Wihsky Award als „DISTILLERY OF THE YEAR“ ausgezeichnet.

Eine Möglichkeit, die Abfüllungen der Brennerei live mit Simple Sample zu verkosten, bietet sich Mitte Januar nächsten Jahres bei einer neuen Online-Verkostung. Die fünf Samples repräsentieren einen schönen Querschnitt durch die Abfüllungen der Brennerei und ermöglichen es Ihnen, diese interessante Destillerie geschmacklich näher kennenzulernen. Dazu gibt es natürlich jede Menge Infos und Hintergründe.

Mehr über das Onlinetasting und wie Sie zu Ihrem Sampleset kommen, hier:

Isle of Fionia Live Tasting – 5x2cl am 14.01.2026 von und mit Simple Sample

Heute haben wir für euch das Isle of Fionia – 5x2cl Live Tasting Set, welches am 14.01.2026 um 20.00 Uhr stattfinden wird.

Nyborg Distillery

Im 5x2cl Set sind folgende Abfüllungen enthalten:

Isle of Fionia New Make 46% vol.

Der Isle of Fionia New Make hat einen reichen, fruchtigen und malzigen Geschmack, der sich für Cocktails oder als andere Alternative zu normalen weißen Spirituosen eignet. Erst wenn das neue Make drei Jahre in Eichenfässern gelaufen ist, kann man es Whisky nennen.

Isle of Fionia Little Isle 43% vol

Little Isle ist ein weicher, milder, runder und ungetorfter Whisky. Er reifte in Ex-Bourbon-Fässern, harten getoasteten STR-Fässern und Ex-Port-Fässern. Das Aroma und der frische Geschmack des Whiskys sind fruchtig mit Noten von reifer Birne und Vanille.

Isle of Fionia Danish Oak 46% vol.

Dies ist ein einzigartiger Single Malt, der nur in dänischer Eiche gereift ist. Gereift in dänischen Eichenfässern aus Fünen vom Typ Quercus Robur, auf Dänisch Stem Oak oder Common Oak genannt. Für uns ist Isle of Fionia Danish Oak nicht nur ein Whisky. Es ist ein Kind des Herzens, das von den fantastischen Verwandlungen zeugt, die sowohl Fass als auch Whisky durchlaufen müssen, um etwas so Wunderbares wie unsere Isle of Fionia Danish Oak zu schaffen.

Isle of Fionia Peated 48% vol.

Peated wird aus 100 % getorftem Rauchmalz (35 ppm) hergestellt und reift zunächst in Jack-Daniels-Bourbon-Fässern und wird dann teilweise in STR-Weinfässern aus Weißeiche veredelt. Das Ergebnis ist ein mittelstark geräucherter Whisky mit einer schönen Süße, ausgewogener Komplexität und einem Hauch von Jod, Lakritz und Toffee. Isle of Fionia Peated wird mit einem Alkoholgehalt von 48% abgefüllt.

Isle of Fionia SAUDADE 12Y 52% vol.

Saudade ist eine Mischung aus einem Ex-Bourbon-Fass und einem Ex-Portweinfass, das 2011, lange vor dem Bau der Nyborg Distillery, in Ørbæk destilliert und in Fässer gefüllt wurde. 564 Flaschen sind aus dieser völlig einzigartigen Abfüllung hervorgegangen.

Wir freuen uns jetzt schon auf diese Tasting und einen schönen Abend mit euch.

Nicht vergessen – Unbedingt den 14.01.2026 – 20.00 Uhr vormerken

Preislich liegen wir heute beim 5x2cl Set bei = 24,90 € (1l = 249,00 €)

Das Set gibt es exklusiv im Onlineshop von Simple Sample zu erwerben!