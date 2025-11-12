Serge verkostet: American Whiskeys Teil 2

Wie gestern schon angekündigt gibt es hier und heute eine Fortsetzung der Verkostung von US-Whiskeys von Serge, elf an der Zahl, mit einem Schwerpunkt auf Willett. Die Wertungen bewegen sich heute etwas höher als gestern, sie reichen von 81 bis 90 Punkte.
Wie die interessante Auswahl heute in der Verkostung abschneidet, können Sie unserer Tabelle entnehmen, die vollen Beschreibungen finden Sie wie immer hinter unserer Verlinkung
|Abfüllung
|Punkte
|Ironclad Bourbon Whiskey (95 Proof, OB, Straight bourbon whiskey, +/-2025)
|86
|Jimmy Rack ‘Cask Strength’ (61.15%, OB, Tennessee straight rye whiskey, Batch 01, 2023)
|85
|Willett 8 yo (59.1%, OB, Family Estate, LMDW Foundations, Single Barrel Bourbon, cask #18632, 2024)
|87
|Willett 3 yo ‘OG Wheat’ (60.3%, OB, Family Estate, Jack Rose Dining Saloon, Single Barrel Bourbon, cask #9847, 2025)
|89
|Willett 11 yo ‘Black Forest’ (65.1%, OB, Family Estate, Jack Rose Dining Saloon, Single Barrel Bourbon, cask #5256, 2025)
|84
|Willett 10 yo (59.5%, OB, Family Estate, Single rye whiskey, LMDW Singapore, cask #2408, 166 bottles, 2024)
|87
|Willett 7 yo (54%, OB, Family Estate, Single barrel rye, Wu Dram Clan & Kirsch, cask #2612)
|90
|Tennessee Sour Mash 20 yo (46.6%, Artful Dodger, barrel, cask #20, 179 bottles, +/-2025)
|87
|Old Potrero 8 yo 2016/2024 ‘The Valley of the Moon’ (65.8%, LMDW, Ex-Libris, cask #OP 3/16-10, 211 bottles)
|87
|Koval Rye (55%, OB for Navigate World Whisky, cask #6508, 210 bottles, 2024)
|85
|Boulder Spirits 5 yo ‘Peated Malt’ (68.35%, OB for Navigate World Whisky, cask #1548, 222 bottles, 2023)
|81