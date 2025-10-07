Serge verkostet: Vier Glenlivet, plus einem zusätzlichen Gast in letzter Minute

Eigentlich hatte Serge Valentin seine heutige The Glenlivet Verkostung bereits abschließend konfektioniert. Und mit drei Abfüllungen des Indie-Bottlers Signatory Vintage (100 Proof Edition 7 und 8 sowie einem 28-jährigen aus der Cask Strength Collection) und der Destillerie-Abfüllung Glenlivet 25 yo aus The Sample Room Collection sehr gut besetzt. Doch scheinbar in letzter Minute erreichte ihn ein Sample des ältesten Whisky der Welt. Und Gordon & MacPhail 85 Years Old from Glenlivet Distillery musste noch ein Teil der heutigen Verkostung werden (wir stellten Ihnen diesen hier vor).

Interessant sind heute, neben seinen Verkostungsnotizen und Benotungen, auch die Details, die Serge Valentin über das first fill American oak transport sherry butt, cask #336 mit uns teilt. Demnach könnte es sein, dass es in absehbarer Zeit einen neuen ältesten Whisky der Welt geben könnte – doppelter Konjunktiv!

Hier die Übersicht:

Abfüllung Punkte

Speyside (GL) 16 yo ‘Edition 7’ (57.1%, Signatory Vintage, 100 Proof, 1st Fill Oloroso Sherry Hogshead, 2024) 83 Speyside (GL) 16 yo ‘Edition 8’ (57.1%, Signatory Vintage, 100 Proof, 1st Fill Oloroso Sherry Hogshead, 2025) 86 Glenlivet 28 yo 1976/2005 (57.5%, Signatory Vintage, Cask Strength Collection, refill but, cask #4310, 384 bottles) 82 Glenlivet 25 yo (43%, OB, The Sample Room Collection, PX & cognac, +/-2023) 88 Glenlivet 85 yo 1940/2025 ‚Artistry in Oak‘ (43.7%, Gordon & MacPhail, first fill American oak transport sherry butt, cask #336, 125 bottles) 95