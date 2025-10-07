Vom unabhängigen Abfüller Alambic Classique haben wir die Infos zu den Neuheiten im Monat Oktober erhalten. Die vier neue Abfüllungen sind ab sofort im Fachhandel erhältlich, die Details sowie ausführliche Tasting Notes finden Sie in der folgenden Aussendung von Alambic Classique:





Die Alambic Classique Neuheiten im Oktober 2025

Vier interessante Bottlings hat der unabhängige Abfüller Alambic Classique im Oktober heraus gebracht. Aus der „Special Vintage Selction“ einen 20 jährigen Dalmore von 2005, einen 22 jährigen Auchroisk von 2003, und von der „Rare and Old Selection“ einen 36 jährigen North British von 1989. Auch erhältlich dazu sind auf jeweils 60 Stück limitierte Miniaturen. Des weiteren gibt es einen 20 jährigen Irish Diamond Batch No.06 Single Malt von 2005.

Alambic Classique stellt die vier Whiskys nachfolgend mit ausführlichen Tasting Notes vor.

Dalmore „Refill Sherry Cask”

Jahrgang 2003, 22 years old, Speyside Single Malt Whisky

Aroma: Überraschend riecht man zunächst mineralische Noten, die jedoch schnell von Majoran und Muskatnuss abgelöst werden. Aromen von Weinbrandpralinen, Äpfel und ein wenig Zimtrinde folgen. Später entwickeln sich die Süße von roten Früchten, vielleicht an eingelegte Kirschen erinnernd, würzige Holzaromen und ein Hauch frischer Kräuter, sehr spät zudem noch der Duft herber Organgenmarmelade und etwas getrocknete Nelke.

Geschmack: Im Mund breitet sich anfangs die intensive Süße getrockneter Apfelringe in Vanillecreme aus. Der zweite Schluck ist kräftiger und etwas pfeffrig, mit Zitronat und Zimt, einer angenehmen Holzwürze und süßem Tabak. Später folgen pflaumige Noten, fast schon kräftiges Pflaumenmus und herbe grüne Nüsse. Mit jedem Schluck nimmt die Holznote zu, wechselt sich im Aroma jedoch mit einer an Kirschlollies erinnernden Süße ab, die in deutliche Röstaromen eingebunden ist. Im Abgang klingt der Whisky mittellang aus. Im Mund bleiben neben den Röstaromen der Eindruck von süßem Fruchtgelee und Milchcreme zurück, eine fruchtig-herbe Überraschung.

0,7L. GP. 62,6% Vol.

Auch als 0,05 L Miniatur erhältlich, limitierte Stückzahl 60 Flaschen

Auchroisk „Refill Sherry Butt”

Jahrgang 2003, 22 years old, Speyside Single Malt Whisky

0,7L. GP. 62,6% Vol.

Auch als 0,05 L Miniatur erhältlich, limitierte Stückzahl 60 Flaschen

Irish Diamonds Batch No. 06, „Refill Nicaragua Rum Barrel”

Jahrgang 1989, 36 years old, Single Malt Irish Whiskey

Aroma: Der Duft von herber Pflaume wird schnell von gerösteten Kokosflocken abgelöst. Das Aroma ist tief und schwer, ein wenig erdig moosig, und der wohlige Geruch eines alten Kellergewölbes macht sich breit. Dann folgt die sahnige Süße von Karamellbonbons, bevor sich später Noten von angeflammtem Holz, Weingummi und Zitrusschale durchsetzen.

Geschmack: Auch im Geschmack findet sich die intensive cremige Süße. Karamell, Kokos und etwas Wachs spielen mit einem Hauch bitterer Holzwürze. Es folgen Aromen von Vanille, Zuckerstangen und Datteln in mildem Waldhonig. Nach einem kurzen Schärfepeak nehmen auch die bitteren Noten etwas zu und münden in einem schönen Espressoaroma und Nüssen, denen Stachelbeere und noch leicht unreife Pflaumen folgen.

Im Abgang klingt der Whisky mittellang und weich aus, es bleiben dezent würzige Röstaromen. Ein feiner alter Grain Whisky.

0,7L. GP. 46,2% Vol.

Auch als 0,05 L Miniatur erhältlich, limitierte Stückzahl 60 Flaschen

North British “Bourbon Barrel”

Jahrgang 1989, 36 years old, Lowland Single Cask Grain Whisky

0,7L. GP. 46,2% Vol.

Auch als 0,05 L Miniatur erhältlich, limitierte Stückzahl 60 Flaschen