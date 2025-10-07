Neu bei HaWE Bremen: Cadenhead’s August Collection 2025

Von Schottlands ältesten unabhängigen Abfüller Cadenhead’s werden dank der Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen sechs neue Bottlings den Handel in Deutschland erreichen. Alle Details der Abfüllungen sowie die UVPs errfahren Sie in der Aussendung von HaWe Bremen:
Cadenhead’s August Collection 2025
Schottlands ältester unabhängiger Abfüller Cadenhead’s präsentiert mit ihrer neuen August Collection 2025 einzigartige Qualitäten und lange Fassfinishes berühmter Brennereien, darunter ein Tomatin 16 Jahre mit einem 5-jährigen Manzanilla Finish (UVP: 104,00 €) & der Benriach-Glenlivet 12 Jahre veredelt für 3 Jahre in Amontillado Fässern (UVP: 81,00 €). Solche langen Finishes werden nur selten von Brennereien genutzt und ermöglichen den Cadenhead’s Editionen ihre wirklich intensiv dunkle Farbe und die herausragende Qualität.
Außerdem in der Kollektion:
- Cadenhead’s Craigellachie-Glenlivet 18 Jahre fully matured in Oloroso Hogsheads (UVP: 112,00 €)
- Cadenhead’s Dailuaine-Glenlivet 12 Jahre matured in Bourbon Hogsheads (62,00 €)
- Cadenhead’s Enigma Orkney 8 Jahre (UVP: 66,00 €)
Als wirkliches Highlight der Kollektion zeigt sich eine Rarität aus den Highlands: Cadenhead’s Enigma Highland 40 Jahre HIG.3.A. (UVP: 685,00 €) Bei diesem Enigma handelt es sich um eine Highland Destillerie, die nur selten Fässer an unabhängige Abfüller zur Verfügung stellt. Welche Destillerie sich genau hinter dem Single Malt versteckt, bleibt allerdings ungewiss – vielleicht verraten uns einige Hinweise die wahre Herkunft des Single Malts, wie die hohen Brennblasen der Brennerei, die womöglich an giraffenartig hohe Stills erinnern und die Lage der Destillerie im nördlichen Teil der bekannten Highlands..
Cadenhead’s Est. 1842 – Scotland’s Oldest Independent Bottler – Matured and Bottled in the original whisky capital of the world – Campbeltown
- Cadenhead’s ist der älteste unabhängige Abfüller Schottlands und gehört seit 1972 zur renommierten J & A Mitchell & Co. Ltd., dem Eigentümer der Springbank Destillerie
- Die Reifung und Abfüllung findet zu 100 % in Campbeltown statt – der einstigen viktorianischen Whisky-Hauptstadt der Welt
- Der authentische Charakter der Destillerien bleibt bestehen und wird stets präsentiert – darauf liegt Cadenhead’s großen Wert
- Die Abfüllungen von Cadenhead’s stehen für höchste Qualität- dabei wird das Ziel „It’s what is inside the bottle that counts“ verfolgt