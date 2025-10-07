Neu bei HaWE Bremen: Cadenhead’s August Collection 2025

Von Schottlands ältesten unabhängigen Abfüller Cadenhead’s werden dank der Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen sechs neue Bottlings den Handel in Deutschland erreichen. Alle Details der Abfüllungen sowie die UVPs errfahren Sie in der Aussendung von HaWe Bremen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Cadenhead’s August Collection 2025

Schottlands ältester unabhängiger Abfüller Cadenhead’s präsentiert mit ihrer neuen August Collection 2025 einzigartige Qualitäten und lange Fassfinishes berühmter Brennereien, darunter ein Tomatin 16 Jahre mit einem 5-jährigen Manzanilla Finish (UVP: 104,00 €) & der Benriach-Glenlivet 12 Jahre veredelt für 3 Jahre in Amontillado Fässern (UVP: 81,00 €). Solche langen Finishes werden nur selten von Brennereien genutzt und ermöglichen den Cadenhead’s Editionen ihre wirklich intensiv dunkle Farbe und die herausragende Qualität.

Außerdem in der Kollektion:

Cadenhead’s Craigellachie-Glenlivet 18 Jahre fully matured in Oloroso Hogsheads ( UVP: 112,00 €)

Cadenhead’s Dailuaine-Glenlivet 12 Jahre matured in Bourbon Hogsheads ( 62,00 €)

Cadenhead’s Enigma Orkney 8 Jahre (UVP: 66,00 €)

Als wirkliches Highlight der Kollektion zeigt sich eine Rarität aus den Highlands: Cadenhead’s Enigma Highland 40 Jahre HIG.3.A. (UVP: 685,00 €) Bei diesem Enigma handelt es sich um eine Highland Destillerie, die nur selten Fässer an unabhängige Abfüller zur Verfügung stellt. Welche Destillerie sich genau hinter dem Single Malt versteckt, bleibt allerdings ungewiss – vielleicht verraten uns einige Hinweise die wahre Herkunft des Single Malts, wie die hohen Brennblasen der Brennerei, die womöglich an giraffenartig hohe Stills erinnern und die Lage der Destillerie im nördlichen Teil der bekannten Highlands..

Cadenhead’s Est. 1842­­­­ – Scotland’s Oldest Independent Bottler – Matured and Bottled in the original whisky capital of the world – Campbeltown