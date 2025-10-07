Neu bei Kirsch Import: James Eadie für Nerds, Dingle Core Range, Laphroaig von The Single Malts of Scotland und Teerenpeli Soidin

Die Neuheiten, die wir Ihnen heute von Kirsch Import vorstellen dürfen, kommen aus Schottland, Irland und Finnland. Alle Details und Einzelheiten zu den zehn neuen Bottlings in der folgenden Info, so wie wir sie von Kirsch Import erhalten haben:

Von Nerds für Nerds:

James Eadie lässt Kennerherzen höherschlagen

James Eadie will es wirklich wissen. Mit einer Leidenschaft, die in der Branche ihresgleichen sucht, arbeitete der unabhängige Abfüller eine in Vergessenheit geratene Whiskyreise auf, die vor über 100 Jahren begann. Das Ergebnis: „The Distilleries of Great Britain & Ireland“ – die früheste umfassende fotografische Bestandsaufnahme der Brennereilandschaft und für echte Fans ein unverzichtbarer Einblick in die Vergangenheit des Lebenswassers.

Von den 124 im Buch vorgestellten Brennereien sind manche längst verloren. Viele produzieren aber bis heute Whisky. James Eadie würdigt diese in einer Reihe von Single Casks und Small Batches, wobei jeder Whisky in Best Strength, unverfälscht und mit Illustrationen nach Originalaufnahmen dekoriert abgefüllt wird. Auf der Website des Unternehmens kann man sich passend zum Dram in die Geschichte der einzelnen Brennereien vertiefen.

Delikaten Highland Malt von den Hängen der Grampian Mountains ließ James Eadie zwölf Jahre in zwei Bourbonfässern reifen und erzielte mit dem Aberfeldy 2013/2025 einen frischen, fruchtigen und cremigen Whisky.



Den Aultmore 2010/2025 füllte man aus einem neu ausgebrannten Hogshead ab – ein Speyside Single Malt für Liebhaber dunkler Süße.



Tropische Früchte mit Vanille und Butterscotch: Der 16-jährige Glenburgie 2009/2025 ist ein Fundstück für die Bourbonfass-Fraktion.



Wer Sherry bevorzugt, holt sich mit dem gleichaltrigen Glenlossie 2009/2025 aus einem Oloroso Butt Noten von Erdbeermarmelade, Feigen und Zimt ins Glas.



North British gehörte auch schon vor gut einem Jahrhundert zu Schottlands produktivsten Destillerien. 29 Jahre in zwei Refill Hogsheads machen aus dem North British 1995/2025 ein Puddingteilchen mit hellen Früchten in flüssiger Form.

Aberfeldy 2013/2025

James Eadie Highland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest.: 2013

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Hogsheads

644 Flaschen (insgesamt)

52,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Aultmore 2010/2025

James Eadie Speyside Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre

Dest.: 2010

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Re-Charred Hogshead

Fassnr.: 306108

294 Flaschen (insgesamt)

52,4% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glenburgie 2009/2025

James Eadie Speyside Single Malt Scotch Whisky

16 Jahre

Dest.: 2009

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels

417 Flaschen (insgesamt)

52,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glenlossie 2009/2025

James Eadie Speyside Single Malt Scotch Whisky

16 Jahre

Dest.: 2010

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill European Oak Oloroso Sherry Butt

Fassnr.: 367510

697 Flaschen (insgesamt)

52,4% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

North British 1995/2025

James Eadie Lowland Single Grain Scotch Whisky

29 Jahre

Dest.: 1995

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Refill Hogsheads

361 Flaschen (insgesamt)

49,9% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Dingle gibt’s!

Neue Core Range mit 10 y.o. Meilenstein

Im äußersten Westen Irlands, wo die Uhren noch anders ticken, reifte sie seit 2012 bedächtig im maritimen Mikroklima heran: die erste Core Range der Dingle Distillery.

Neben dem fruchtig-süßen Dingle Single Malt mit jetzt höherem Bourbonfass-Anteil gehört dazu ein Meilenstein der kleinen Handwerksbrennerei – der erste dauerhaft verfügbare Dingle 10 y.o. Aus Bourbon-, Port- und Pedro-Ximénez-Sherryfässern geschmiedet, liefert er eine üppige Balance aus Pflaumen, Orangenblüten, Karamell und warmer Würze.



Der Dingle Single Pot Still komplettiert das Kern-Trio. Aus gemälzter und ungemälzter Gerste hergestellt, wird er dreifach destilliert und in Bourbon-, Sherry- und Rotweinfässern gereift. Das Ergebnis? Ein vollmundiger Irish Whiskey, der den Gaumen mit samtigen Noten von Muskatnuss, Zimt, dunklen Früchten und braunem Zucker überzieht.



Typisch für Dingle, werden die Standards ohne Kühlfilterung und ungefärbt mit 46,5% vol. abgefüllt. Und zwar in neu gestaltete Flaschen. Die Silhouette des legendären „Wren Boy“ aus Dingle drückt nicht nur die enge Bindung der Brennerei an ihre Heimat aus, sondern sorgt auf kräftigen Farben für Wiedererkennung.

Dingle Single Malt

Single Malt Irish Whiskey

Herkunft: Irland

Fasstyp: Bourbon Casks (47%), Pedro Ximénez Sherry Casks (31%), Oloroso Sherry Casks (22%)

46,5% vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Dingle 10 y.o.

Single Malt Irish Whiskey

10 Jahre

Herkunft: Irland

Fasstyp: Bourbon Casks (65%), Port Casks (30%), Pedro Ximénez Sherry Casks (5%)

46,5% vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Dingle Single Pot Still

Single Pot Still Irish Whiskey

Herkunft: Irland

Fasstyp: Bourbon Casks (59%), Red Wine Casks (33%), Pedro Ximénez Sherry Casks (4%), Oloroso Sherry Casks (4%)

46,5% vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Laphroaig losgelöst:

Seltenes Single Cask von The Single Malts of Scotland

Lust auf die seltene Gelegenheit, Laphroaig jenseits der Originalabfüllungen zu erleben? The Single Malts of Scotland (Elixir Distillers) erfüllen ihren exzellenten Ruf bei der Auswahl von Fässern mit dem Single Cask Laphroaig 2014/2025.

Durch die Reifung in einem einzelnen Refill Hogshead bringen die unabhängigen Abfüller gekonnt den rauchig-medizinischen Charakter der Kult-Brennerei zur Geltung – und zwar bei voller Transparenz. Der limitierte Single Malt ist Islay losgelöst: nicht kühlfiltriert, ohne Farbzusätze und mit ungehemmten 64,9% vol. Cask Strength.



Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis macht den 11-jährigen Laphroaig zur Rarität: Die insgesamt 338 Flaschen sind zu einer attraktiven UVP von unter 100€ erhältlich.

Laphroaig 2014/2025

The Single Malts of Scotland Islay Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Dest.: 01/04/2014

Abgef.: 28/04/2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Refill Hogshead

Fassnr.: 211

338 Flaschen (insgesamt)

64,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Flirt mit Finnlands Natur:

Teerenpelis sanfter Soidin Single Malt

Schon gewusst? Jeder Teerenpeli Whisky baut auf eine der reinsten Wasserquellen der Welt – Grundwasser, das auf natürliche Weise durch die uralten Salpausselkä-Bergrücken gefiltert wird, einem UNESCO-Geopark im Süden Finnlands.

Diese enge Bindung zur Natur unterstreichen Finnlands Whiskypioniere mit ihrem neuen Standard Soidin. Genau wie das Wort Teerenpeli bezeichnet der alte finnische Ausdruck Soidin verspielte Flirts – unter Menschen und unter Vogelarten der nordischen Wildnis wie dem auf der Flasche abgebildeten Birkhuhn.



Und tatsächlich ist der Whisky ein echtes „Match“ für Einsteiger wie Kenner: In Pedro Ximénez und Oloroso Sherry Casks gereift, vom extremen Klima Finnlands geformt und mit milden 40% vol. abgefüllt, ist Soidin so authentisch wie sanft. Der Single Malt schmeckt pur, funktioniert aber auch wunderbar als Basis für unkomplizierte Drinks, wie Teerenpeli hier auf der Website demonstriert.

Teerenpeli Soidin

Finnish Single Malt Whisky

Herkunft: Finnland

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Casks, Oloroso Sherry Casks

40% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt