In knapp zwei Monaten gibt es bei Simple Sample ein weiteres interessantes Online-Tasting. Im Mittelpunkt steht dieses Mal der unabhängige Abfüller Sansibar Whisky aus Deutschland. Sechs seiner Bottlings werden live auf Facebook und Youtube verkostet. Mehr über das Online-Tasting am 3. Dezember um 20 Uhr und die Bezugsquelle für das Sampleset finden Sie untenstehend:

Sansibar Live-Tasting von und mit Simple Sample – bis zu 28 Jahre alter Single Malt! – 03.12.2025

Sansibar Live Tasting #1 – 03.12.2025

Liebe Tasting – Fans

Heute haben wir ein neues Tasting für euch vorbereitet – das Sansibar Live Tasting was am 03.12.2025 um 20:00 Uhr stattfinden wird. Das Set enthält 6x2cl und gibt es für NUR 34,90€.

Wir gehen hier hoch bis zu 28 Jahren!! Es gibt einen dicken Ben Nevis aus dem Sherryfass, einen Laphroaig aus dem PX Fass, einen Ledaig uvm.!

Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Das Line Up kann sich sowas von sehen lassen, das Tasting wird einer der Highlights dieses Jahr.

Das Line – Up:

Sansibar Sylt white Label

Secret Highland 14 Jahre 2008/2022 Sherry Cask Sansibar FWB Künstler Label #12 44,9% vol.

Miltonduff 16 Jahre 2006/2022 Sansibar FWB Künstler Label #12 49,6% vol.

Ben Nevis 28 Jahre 1997/2025 Sherry Cask Sansibar JDs Personal Choice #11 48,1% vol.

Ledaig 15 Jahre 2009/2024 Sansibar FWB Retirement Batch 52,8% vol.

Williamson 11 Jahre 2012 2023 PX Sherry Hogshead The Clans Sansibar 53,9%

Das Tasting wird am 03.12.2025 um 20:00 Uhr wie gewohnt auf YouTube & Facebook gleichzeitig stattfinden.- kann aber natürlich auch im Nachhinein jederzeit angeschaut werden.

Preislich liegen wir bei gerade einmal 34,90€ für das 6x2cl Set!

Dieses Line-Up gibt es auch noch zum absoluten Vorteilspreis für euch!

Nur solange der Vorrat reicht, es wird keine Nachproduktion geben, schlagt zu!

Hier geht es direkt zum Tasting-Set