Das Hotel-Restaurant Zum Dragoner lädt am 18. Oktober – dies ist ein Samstag – mit seiner Xaver Whisky Lounge bereits zum siebten Mal zum Herbst-Whiskyfestival ins oberbayerische Peiting ein. Bis tief in die Nacht wird sich alles um Whisky, Gin, Rum, Craft Beer, und auch um spannende Begegnungen und kulinarische Erlebnisse drehen. Die Gäste erwartet ein buntes Programm, dessen Details und Einzelheiten Sie in der folgenden Aussendung des „Dragoners“ erfahren können:

7. Herbst-Whiskyfestival in Peiting: Begegnung, Genuss und besondere Momente

Peiting – Am Samstag, 18. Oktober 2025, öffnet das Hotel-Restaurant Zum Dragoner mit seiner Xaver Whisky Lounge die Türen für das inzwischen 7. Herbst-Whiskyfestival.

Ab 14:00 Uhr dreht sich bis tief in die Nacht alles um Whisky, Gin, Rum, Craft Beer, um spannende Begegnungen und kulinarische Erlebnisse. „Dieses Festival ist für mich jedes Jahr wie ein großes Familientreffen der Whiskywelt“, sagt Gastgeberin Monika Pummer, Inhaberin der Xaver Whisky Lounge und frisch ausgezeichnet als „Beste Whiskybar Deutschlands 2025“. „Es geht nicht nur um die vielen Abfüllungen und Tastings – es geht darum, Menschen zusammenzubringen, die Freude am Whisky und an Gemeinschaft haben. Für mich ist es das schönste Gefühl, wenn Gäste mit einem Lächeln und vielleicht auch mit einer neuen Entdeckung nach Hause gehen.“

Vielfalt der Aussteller

Insgesamt 17 namhafte Aussteller präsentieren ihre Produkte: St. Kilian Distillers, Diageo, Schlumberger, Prineus, Whisky Market, Sprithöker, Steinhauser – alte Bodensee Brennerei & Weinkellerei, The Cask Wizard, Angel’s Share Whisky, Hoppebräu, Masskrugflaschen, Liquid Treasures, WhiskyMax, HeiligenBergFeld Destille, The Woodpecker & The Leprachaun oder R.S. Tastings. Am Xaver-Stand gibt es neben spannenden Gesprächen auch exklusive Abfüllungen und liebevoll gestaltetes Whisky-Merchandise. Natürlich ist auch Marc Fiederer vertreten, Admin der beliebten Whisky-Facebook-Gruppe „Alles rund um Whisk-e-y“.

Tastings zum Mitfiebern

15.00 Uhr: Battle of the Distilleries – Glen Garioch und GlenAllachie im direkten Vergleich.

17.00 Uhr: „Pick your Poison“ – das etwas andere Whisky-Lotto mit Überraschungsdrams.

Kosten: je 20 € pro Tasting (4 × 2 cl). Voranmeldung notwendig.

Kulinarische Begleitung

Pummers Restaurant Zum Dragoner bietet beste warme Küche und kulinarische Higlights aus der Steak-Karten von 11:30–14:00 Uhr & 17:00–21:00 Uhr, Kaffee und Kuchen am Nachmittag sowie Snacks, Cocktails und Craft Beer in der Xaver Bar.

Mitmachen & Gewinnen

Wer sich an allen Ständen mit den Ausstellern austauscht und Sticker sammelt, erhält am Xaver-Stand einen 5 € Gutschein.

Sammler-Highlight am Rande

Als kleines Extra wird beim Festival auch die neueste Abfüllung von Xaver Bar Choice vorgestellt: Nr. 13, ein 15-jähriger Glen Garioch aus dem Oloroso Sherry Butt, begrenzt auf 221 Flaschen.

Termin: Samstag, 18. Oktober 2025, ab 14:00 Uhr

Ort: Hotel-Restaurant Zum Dragoner & Xaver CocktailBar & WhiskyLounge, Ammergauer Straße 16, 86971 Peiting

Der Eintritt ist kostenfrei!

Weitere Informationen:

www.Xaver-Peiting.de | www.Pummerland-Whisky.de