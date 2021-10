PR: MWM Messeabfüllung kommt trotz Absage in den Verkauf

Leider wird es in diesem Jahr keinen Munich Whisky Market geben – und eigentlich hätte das auch bedeutet, dass es auch die Messeabfüllung nicht zu kaufen geben wird. Eigentlich – hätte da der findige (und in Serie von diesem Schicksal betroffene) Michael Michi Gradl von Whiskyfaessla.de nicht einen Plan gehabt, wie Whiskyfreunde dennoch in den Genuss des achtjährigen Aberlour kommen können.

Aber lassen wir Michael Gradl selbst berichten:

Den Munich Whisk(e)y Market gibt es nicht mehr!

Leider wird es den Munich Whisk(e)y Market in dieser Form in der Messe München im Rahmen der Food&Life nicht mehr geben.

Wir bekommen aber die MWM Abfüllung 2021 trotzdem für hoffentlich Mitte November nach Deutschland.

Also musste kurzerhand ein neuer Plan her.

Wir werden nun am Freitag 03.12.2021 ab 18.00 Uhr ein kurzfristiges TSC Messe Tasting mit Torsten Zimmermann bei der Monika Pummer, Xaver-Bar Whisky Lounge | Hotel Restaurant Dragoner in Peiting (hotel-dragoner.de), in der Xaver Whisky Bar in Peiting veranstalten.

Warum bei Monika Pummer!? Sie hat sich so auf den Munich Whisk(e)y Market gefreut und wollte allen Ausstellern eine „Leberkassemmel“ auf die Messe als Überraschung mitbringen! Yes! We are family!

Deswegen fahren wir nun nach Peiting, denn wir wollen nicht auf diese legendären „Leberkassemmeln“ verzichten.

Auch die Freunde vom Whiskyclub Oberland haben ja massgeblich zur MWM 2021 beigetragen. Darum geht’s jetzt halt nach Peiting zur Pummer ins Pummerland um die MWM stilvoll zu verabschieden. Wir werden alle verfügbaren The Single Cask Abfüllungen dabei haben, die selbstverständlich auch zur Verkostung und zum Verkauf bereit stehen. Vielleicht könnt ihr auch alle dabei sein, wenn wir die neue „Original Pummersche“, also die neue Abfüllung für das Xaver aussuchen!

Als Besonderheit werden wir eine Flasche vom Ledaig Rum Cask Finish (Weihnachtsedition 2021) aufmachen. Leider sind hier viel zu wenig Flaschen verfügbar, um sie zu verkaufen.

Am Samstag 04.12.2021 um 19.00 Uhr geht’s dann nach Nürnberg ins H+Hotel zur nächsten TSC Verkostung mit Brotzeit und Torsten Zimmermann.

Vielleicht am Sonntag 05.12.2021 zum Mittagessen beim Elch mit Torsten Zimmermann und Georg Kugler. Im Warehouse gibt’s dann noch ein kleines Warehouse Battle. Elch Weihnachtswhisky gegen TSC XMas Edition.

Der Spass ist bei allen drei Aktionen vorprogrammiert. Schade ist es trotzdem, dass die MWM so nicht mehr stattfinden wird. Ja, so werden wir die MWM stilvoll verabschieden!



Aber wie sagt man so schön… wo eine Türe zugeht, gehen irgendwo Türen wieder auf!

Nähere Informationen können unter chef@whiskyfaessla.de gerne angefragt werden.