Die Xaver Whisky Bar des Hotel-Restaurants „Zum Dragoner“, im oberbayerischen Peiting gelegen, lädt in diesem Jahr erstmals zu ihrem Frühlingsfest, das zusätzlich zum gewohnten Gin-, Whisky- & Rum-Festival im Herbst stattfindet. Näheres zu diesem Event finden Sie in den folgenden Infos, die wir von Mit-Organisatorin Monika Prummer erhalten haben. Und natürlich auch auf der Website des Hotel-Restaurants „Zum Dragoner“.

Das Xaver lädt ein zum ersten Frühlingsfest

Um uns die Zeit bis zum Gin-, Whisky- & Rum-Festival im Herbst im oberbayerischen Peiting etwas zu verkürzen, gönnen wir uns am 15. April 2023 den Spaß eines zweiten Festivals im Frühjahr. Los geht´s um 14 Uhr. Es findet in der Xaver Whisky Bar in Peiting sowie in der Welfenstube statt. Der Eintritt ist kostenfrei, es gibt (auch kostenfrei) sowohl bei der Bar als auch beim Zugang zur Welfenstube (wo Teil 2 ist) einen „Gläserstand“, hier kann man sich auch immer wieder frische Gläser holen.

Geld braucht man allerdings trotzdem. Einerseits kann man mittags und abends bei uns im Restaurant essen. Und andererseits kosten die Drams an den Ständen etwas (wie bei Messen üblich) – und man kann ja auch die eine oder andere Flasche mitnehmen.

Im Gegensatz zum Festivals am 14. Oktober geht´s im April nicht nur um Whisky – schaut selbst, mit dabei sind bis jetzt:

Marco Mack aka The Cask Wizard

Renato Steglich mit Andy´s Choice und Cooper´s Choice

Tom Skowronek aka Anam na h-Alba

Tilo Schnabel aka The CaksHound

Steinhauser vom Bodensee mit Brigantia Whisky, RuBo Rum, Seehauser Gin, dazu feine & verrückte Liköre & Brände

Marc Fiederer mit Kammer-Kirsch und M&H sowie Rothaus Whisky

Chance Graves mit Crossroads Ales & Lager 8aus Peiting)

Slyrs

82 Chapters to Newcastle

Seven Seals

Christoph Clemens aka McWhisky.com mit Blackadder

Magevin mit Aperitif etc.

Spahn´s Scotch Warehouse

MaxBrauerei Altenstadt

Weitere Infos: www.hotel-dragoner.de/veranstaltung/1-xaver-fruehlingsfest/