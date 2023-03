Neu bei Kirsch Import: Signatory Vintage & Edradour sowie Lochlea

Sehr viele Bottlings des unabhängigen Abfüllers Signatory Vintage finden sich heute in den News des Importeurs und Distributors Kirsch Import. Abgerundet wird dies durch drei Single Cask bzw. Small Batch Abfüllungen aus der Brennerei Edradour, davon zwei als rauchig-torfige Variante namens Ballechin. Und: Die gestern vorgestellte Lochlea Sowing Edition Second Crop hat jetzt den deutschen Markt erreicht.

Hier alle Details und näheren Infos, die wir erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Vielfalt von Glen Keith bis Ballechin: Signatory Vintage & Edradour mit bis zu 29 Jahre alten Köstlichkeiten

Seit 1988 ist Signatory Vintage Abfüller von außergewöhnlichen Whisky-Schätzen und hat sich in dieser für die Whiskywelt recht kurzen Zeit international etabliert. Mit seinen Abfüllungen macht Andrew Symington Genießern Tropfen zugänglich, die ihnen für gewöhnlich verborgen bleiben. Dazu zählen Single Malts aus seltenen Einzelfässern oder Destillerien, die schwerpunktmäßig Whisky für die Blend-Industrie produzieren – wie der Glen Keith 1993/2023.

29 Jahre lang reifte der Speysider im klassischen Bourbonfass. Nur 187 Flaschen konnte Signatory noch für die Cask Strength Collection abfüllen. Großzügiger fallen die Mengen bei neuen Single Malts der Un-Chillfiltered Collection aus – zumal drei Abfüllungen den Kunden von Kirsch Import vorbehalten sind.

Dazu zählen der Linkwood 2012/2023 mit Oloroso-Finish ebenso wie der Dailuaine 2012/2023 aus interaktiven Dechar/Rechar Hogsheads und der Teaninich 2009/2023, veredelt in seltenen Bolgheri-Weinfässern aus Italien.

Glen Keith 1993/2023

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

The Cask Strength Collection

29 Jahre

Dest. 14/06/1993

Abgef. 12/01/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogshead

Fassnr. 82787

187 Flaschen

51,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Linkwood 2012/2023

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

The Un-Chillfiltered Collection

Exclusively bottled for Germany

10 Jahre

Dest. 27/04/2012

Abgef. 01/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt (Finish)

Fassnr. 213

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Dailuaine 2012/2023

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

The Un-Chillfiltered Collection

Exclusively bottled for Germany

10 Jahre

Dest. 04/07/2012

Abgef. 01/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Dechar/Rechar Hogsheads

Fassnr. 308757 + 308759

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Teaninich 2009/2023

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

The Un-Chillfiltered Collection

Exclusively bottled for Germany

13 Jahre

Dest. 29/09/2009

Abgef. 01/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bolgheri Hogsheads (Finish)

Fassnr. 10 + 22

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

In idealer Trinkstärke zeigen sich auch der Ben Nevis 2014/2023 nach 8 Jahren in Sherryfässern, der Secret Orkney 2009/2023 berühmter insulaner Herkunft sowie der 12-jährige Glendullan 2009/2022.



Vom Signatory-Hauptsitz in Pitlochry, zugleich Standort der Edradour Distillery, stammt der fasstarke Edradour 2008/2022. Er verbrachte ebenso ganze 14 Jahre im Grand Arôme Rum Cask, einer nur von wenigen Brennereien hergestellten Rum-Art, wie der rauchige Ballechin 2008/2022.

Zu den torfigsten Erzeugnissen, die „Scotland’s little gem“ zu bieten hat, gehört auch der Ballechin 2007/2022 Straight from the Cask. Seine vollmundigen Noten aus Madeira Casks entfaltet der Single Malt bei 57,5% vol. Cask Strength.

Ben Nevis 2014/2023

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

The Un-Chillfiltered Collection

8 Jahre

Dest. 08/12/2014

Abgef. 01/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Second Fill Oloroso Sherry Butts

Fassnr. 277 + 278

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Secret Orkney 2009/2023

Signatory Vintage Island Single Malt Scotch Whisky

The Un-Chillfiltered Collection

8 Jahre

Dest. 31/03/2009

Abgef. 01/2023

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: Refill Hogsheads

Fassnr. Dru 17/A67 -9/-10/-13/-21

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glendullan 2009/2022

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

The Un-Chillfiltered Collection

12 Jahre

Dest. 14/10/2009

Abgef. 02/05/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Hogsheads

Fassnr. 313232 + 313252

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 2008/2022

Highland Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre

Dest. 18/04/2008

Abgef. 26/10/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Grand Arôme Rum Cask

Fassnr. 91

490 Flaschen

60% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ballechin 2008/2022 – Peated

Highland Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre

Dest. 10/09/2008

Abgef. 27/10/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Grand Arôme Rum Cask

Fassnr. 226

480 Flaschen

61% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ballechin 2007/2022 – Peated

Highland Single Malt Scotch Whisky

Straight From The Cask

15 Jahre

Dest. 05/2007

Abgef. 10/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Madeira Casks

Fassnr. 199 + 200 + 203

1.258 Flaschen

57,5% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Lochlea sät guten Geschmack: Die Sowing Edition lässt neue Seasonal Releases aufkeimen

Mit Lochlea ist die schottische Brennereilandschaft um eine unabhängige, familiengeführte Farm Distillery gewachsen. Für den unverkennbaren Stil ihres Single Malts ist nicht nur der ehemalige Laphroaig Distillery Manager und jetzige Lochlea Production Director und Master Blender, John Campbell, verantwortlich. Als eine von nur vier Brennereien Schottlands verwendet Lochlea ausschließlich Gerste aus eigenem Anbau, destilliert und reift ihren Whisky vor Ort.

Mit den „Seasonal Releases“ spiegelt Lochlea, was auf dem Hof im Wechsel der Jahreszeiten geschieht. Im Frühling etwa erwacht alles zum Leben und die Saat für die diesjährige Gerste wird ausgebracht. Während die Inspiration für die Lochlea Sowing Edition (Second Crop) gleichbleibt, zeigt die neue Abfüllung die Entwicklung des Lochlea Whiskys ein Jahr später.



Für Second Crop nutzte man First Fill Bourbon Barrels, die weiter oben im Warehouse lagerten. Mehr Wärme und dadurch intensiverer Reifung ausgesetzt, zeigt der Single Malt eine deutliche geschmackliche Veränderung: Auf süßen roten Apfel und reife Birne folgen Noten von Vanilleschoten und Mandelöl, die in einen frischen, nach Kiefernwald schmeckenden Nachklang münden.

Lochlea Sowing Edition (Second Crop)

Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt