Demnächst: Ardbeg BizarreBQ

Die Ardbeg-Committee-Mitglieder erfuhren es heute Morgen durch den Ardbeg-Committee-Newsletter, Whiskyexperts-Lesende wissen es schon deutlich länger und auch etwas mehr: Mit der neuesten Limited Edition bespielt die Islay-Brennerei das Thema BBQ weiter, diesmal mit dem Motto ‚Grilling meets Destilling‘. In einer Zusammenarbeit von Master Distiller Dr. Bill Lumsden und dem Grillhero Christian Stevenson (aka DJ BBQ) entstand Ardbeg BizarreBQ, ein Single Malt mit würzfleischkräftigen, torfigen Noten, wie es im Newsletter heißt. Der Whisky reifte in doppelt ausgekohlten Eichenfässern, PX-Fässern und „speziellen BBQ-Fässern“. Weitere Infos sowie die Tasting Notes zu dieser Abfüllung finden Sie in einem Video auf Youtube, welches wir hier einbetten:

Ardbeg BizarreBQ ist ab dem 3. April 2023 im Ardbeg Destillerie-Shop auf Islay und in Deutschland erhältlich, bevor er später in Österreich und in weiteren Ländern in den Verkauf geht.