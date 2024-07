Serge verkostet: Ben Nevis, Teil 5

Die Verkostungsserie auf Whiskyfun mit Bottlings der Highland-Brennerei Ben Nevis findet heute mit dem abschließenden fünften Teil ihr Ende. Insgesamt dreiunddreißig Ben Nevis mit einem Alter von 4 bis 50 Jahren und einer Durchschnitts-Bewertung von 88,09 verkostete Serge Valentin. In dieser heutigen letzten Session finden wir auch, in Bezug auf ihre Punktebewertungen, die Höhepunkte der Serie. Die beiden 50 Jahre alten OBs for Alambic Classique erhalten 93 bzw. 92 WF-Punkte, und stellen einen würdigen Abschluss dieser Reihe dar. Eine Zusammenfassung der ersten vier Parts finden Sie hier, der fünfte sieht in der Zusammenfassung wie folgt aus:

Abfüllung Punkte

Ben Nevis 2015/2023 (59.9%, The Single Cask, Family Series, fresh sherry hogshead, 292 bottles) 87 Ben Nevis 2012/2023 (54.5%, The Single Cask, Family Series, Laphroaig quarter casks, cask #1732, 116 bottles) 87 Ben Nevis 25 yo 1998/2023 (48.7%, Oxhead Whisky Company and Vinehoo, China, hogshead, cask #757) 86 Ben Nevis 26 yo 1996/2023 (48.9%, Royal Mile Whiskies, refill hogshead, cask #1711, 213 bottles) 90 Ben Nevis 27 yo 1995/2023 (50.6%, The Whisky Blues, sherry butt, cask #506, 376 bottles) 89 Ben Nevis 50 yo 1966/2017 ‘Sherry Cask’ (40.6%, OB for Alambic Classique, cask #3641, 163 bottles) 93 Ben Nevis 50 yo 1966/2017 ‘Calvados Cask’ (41%, OB for Alambic Classique, cask #3645, 100 bottles) 92

Ben Nevis. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings