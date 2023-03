Alle Touren aller Islay-Destillerien 2023 auf einen Blick – als PDF-Dokument zum Download

Dank unserer Leserin Lydia, die schon einige Photographien für Whiskyexperts beigesteuert hat, können wir Ihnen heute ein besonderes Service anbieten: Ein PDF-Dokument mit den Zeiten und Preisen aller Destillerietouren, die auf Islay aktuell angeboten werden – von der ganz normalen Standardtour bis hin zu den speziellen Angeboten mit nur wenigen Teilnehmern.

Lydia schreibt dazu:

Ich sitze selbst an der Vorbereitung für die nächste Reise nach Islay. Ich erinnere mich noch gut an einen Flyer vor einigen Jahren, in dem alle Tourzeiten der Destillerien aufgeführt waren. Da soetwas anscheinend nicht mehr zur Verfügung gestellt wird, habe ich es selbst gemacht. Ich möchte dies natürlich allen anderen Islay-Fans zur Verfügung stellen. Ich habe auf den Internetseiten der Destillen die Öffnungs- & Tourzeiten rausgesucht. Irrtümer oder Änderungen sind natürlich nicht auszuschließen.