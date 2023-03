Serge verkostet: Einen Blend und fünf Blended Malts

Etwas vernachlässigte Whiskykategorien finden heute bei Serge Valentin ihre Bühne: er verkostet einen Blend (also Malts und Grains vermengt) und fünf Blended Malts (also Malt Whiskys vermengt). Und nicht ganz unerwartet werden alle mit Punkten zwischen Gut und Sehr Gut bewertet – die Qualität dieser Kategorien ist in der Regel besser als ihr Ruf, wenn man sie mit der entsprechenden Expertise blended. Und die ist in der Regel bei den Master Blendern ja vorhanden…

Sehen wir uns die Verkostung einmal als Tabelle an:

Abfüllung Punkte