Neu bei Kirsch Import: Edradour aus Weinfässern, The GlenAllachie 21 yo sowie Limitierte Neuheiten von Murray McDavid

Wie jeden Dienstag können wir Ihnen auch heute einige Neuheiten präsentieren, die über Kirsch Import den Weg in den deutschen Handel finden werden. Heute sind dies zwei neue Edradour aus Weinfässern sowie Batch 3 des The GlenAllachie 21 yo. Vom unabhägigen Abfüller Murray McDavid fanden gleich 11 Abfüllungen ihren Weg auf den deutschen Markt.

Details und weitere Informationen auch in dieser Woche nachfolgend:

Dunkle & Zitrusfrüchte: Neue Edradour Single Malts aus Weinfässern

Whisky in seiner ursprünglichsten Form herstellen – das hat Edradour unter Scotch-Fans schon vor Jahren zur Legende gemacht. Auch nach der 2018 abgeschlossenen Erweiterung um Edradour II arbeitet die Destillerie teils mit Geräten, die mehr als 100 Jahre auf dem Kerbholz haben. Und die so sonst kaum mehr der Whisky-Herstellung im Einsatz sind.

Ihren Lieblingsstatus festigt die Highland-Brennerei u.a. mit in Likör- und Süßweinfässern gereiften Abfüllungen. Der Edradour 11 y.o. Sauternes Casks verbrachte seine gesamten elf Jahre in First Fill Casks, die mit dem französischen Süßwein Sauternes vorbelegt waren. Der Effekt: feine Süße und Noten von Zitrusfrüchten.



Mit dunkelfruchtigen und nussigen Tönen veredeln Oloroso Sherry Butts den Single Malt von Edradour. Der Edradour 12 y.o. Oloroso Sherry Butts reifte ausschließlich in den First und Second Fill Fässern aus Andalusien. Fassstark sowie ohne Kühlfiltrierung oder Färbung abgefüllt, entfaltet er sich mit vollem Aroma.

Edradour 11 y.o. Sauternes Casks

Highland Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Dest. 04/2012

Abgef. 17/05/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Sauternes Casks

Fassnr. 175, 176, 177, 178, 181, 182, 190, 192

2.695 Flaschen (insgesamt)

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 12 y.o. Oloroso Sherry Butts

Highland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 2011

Abgef. 12/05/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First & Second Fill Oloroso Sherry Butts

Fassnr. 144, 168, 169, 173, 174, 175, 176

4.663 Flaschen (insgesamt)

57,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Endlich da: The GlenAllachie 21 y.o. Batch 3 aus PX Puncheons

Als das Team um Whiskykoryphäe Billy Walker 2017 The GlenAllachie Distillery samt befüllten Fässern übernahm und in schottische Hand zurückbrachte, produzierte die Brennerei aus der Speyside fast ausschließlich für die Blend-Industrie. Dieses Blatt hat sich schnell gewendet: Die Standard-Range von GlenAllachie besteht heute aus mindestens acht Jahre alten Single Malts. Ihr Charakteristikum: Die Standards reifen v.a. in ausgewählten Sherry-Fässern.

Der The GlenAllachie 21 y.o. bildet da keine Ausnahme. Mit einer Expertise, die über ein halbes Jahrhundert umfasst, vermählt Billy Walker auch für Batch 3 handverlesene Pedro Ximénez Sherry Puncheons. Das Resultat ist ein komplexer Single Malt voller Mokka, süßer Rosinen und Ingwerkekse. Die Vintage-Abfüllung ist weltweit auf nur 2.400 Flaschen limitiert und wurde mit fassstarken 51,5% vol. ohne Farbstoffe oder Kühlfiltration abgefüllt.

The GlenAllachie 21 y.o. – Batch 3

Speyside Single Malt Scotch Whisky

21 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Puncheons

2.400 Flaschen (insgesant)

51,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Die Kunst der Fassreifung: Limitierte Neuheiten von Murray McDavid

Ein herausragender Holzschatz ist das Markenzeichen von Murray McDavid. Der unabhängige Abfüller wurde 1994 von Branchengrößen wie Mark Reynier gegründet und machte sich mit Nachreifungen in erlesenen Fässern schnell einen Namen. Seit 2013 hauchen Edward Odim und Dean Jode der Marke Murray McDavid erfolgreich neues Leben ein.

Single Malt und Grain Whisky, Blended Malt und Blended Scotch Whisky erscheinen in verschiedenen Serien. Deren Herz: Benchmark. Nur erstklassige Single Malts finden den Weg in die türkis etikettierten Flaschen. Mit dem Tullibardine 9 y.o. hat Murray McDavid eine völlig neuartige Version des runden Highlanders geschaffen: dank Finish in kleinen Four-Grain Casks von Koval. Auf die führende Craft-Brennerei der USA griff man auch für den cremigen Glencadam 10 y.o. zurück, der in Koval Bourbon Casks veredelt wurde.



Benchmark-Premiere feiert der Glentauchers 13 y.o., der zugleich als erster Single Malt der Range in Old Brandy Barriques der Caves de Murça nachreifte. Ebenfalls für Entdecker geeignet: der Glen Spey 14 y.o. Den üppigen, nussigen Charakter des eher unbekannten Whiskys unterstreicht das Finish in Oloroso Sherry Casks.

Tullibardine 9 y.o.

Murray McDavid Highland Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

9 Jahre

Dest. 2013

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Koval Four-Grain Casks (Finish)

1.220 Flaschen

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glencadam 10 y.o.

Murray McDavid Highland Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

10 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Koval Bourbon Casks (Finish)

919 Flaschen

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glentauchers 13 y.o.

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

13 Jahre

Dest. 2009

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Murça Old Brandy Barriques (Finish)

1.205 Flaschen

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glen Spey 14 y.o.

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

14 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Casks (Finish)

1.231 Flaschen

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Wer besonders alte, seltene und außergewöhnliche Whiskys sucht, wird in der Serie Mission Gold fündig – in dieser Woche vertreten durch den Coleburn Deluxe Blend 20 y.o. aus einem alten Sherry Butt und den raren „tea-spooned“ La Girafe Chic (Westport) 25 y.o. aus einer Brennerei mit besonders hohen Stills… Edle Genussmomente schenken zudem der selten unabhängig abgefüllte Glen Keith 29 y.o. und der ehrwürdige Invergordon 35 y.o. mit Pedro Ximénez Finish.



Geschmackliche Dimensionen von Single Grain Whisky zeigt Murray McDavid auch in der Serie Select Grain auf – etwa mit dem cremig-fruchtigen Invergordon 15 y.o. Durch Blend-Kunst neu erschaffene Stile und Geschmacksrichtungen finden Genießer in der Serie The Vatting, erneut demonstriert vom geheimnisvollen Peatside 7 y.o. aus ausgebrannten Islay-Fässern.



Die Vereinigung von Single Malt und Single Grain Whiskys zelebriert Murray McDavid in der Serie Crafted Blend – diese Woche mit einer Neuauflage, dem Cult of Islay 10 y.o. Der Blended Scotch verbindet torfigen Islay-Malt mit Whiskys verschiedener Regionen in Portweinfässern.

Coleburn Deluxe Blend 20 y.o.

Murray McDavid Highland/Speyside Single Malt Scotch Whisky

Mission Gold

20 Jahre

Dest. 2002

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands/Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Butt

537 Flaschen

42,7% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

La Girafe Chic (Westport) 25 y.o.

Murray McDavid Highland Single Malt Scotch Whisky

Mission Gold

25 Jahre

Dest. 1997

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Margaux Wine Barriques (Finish)

459 Flaschen

51,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glen Keith 29 y.o.

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Mission Gold

29 Jahre

Dest. 1993

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Casks (Finish)

400 Flaschen

46,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Invergordon 35 y.o.

Murray McDavid Highland Single Grain Scotch Whisky

Mission Gold

35 Jahre

Dest. 1987

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Ximénez-Spinola Pedro Ximénez Sherry Casks (Finish)

541 Flaschen

48,1% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Invergordon 15 y.o.

Murray McDavid Highland Single Grain Scotch Whisky

Select Grain

15 Jahre

Dest. 2007

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Murça Tawny Port Barriques (Finish)

1.083 Flaschen

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Peatside 7 y.o.

Murray McDavid Blended Malt Scotch Whisky

The Vatting

7 Jahre

Dest. 2015

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Islay Casks (Finish)

1.094 Flaschen

50% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Cult of Islay 10 y.o.

Murray McDavid Blended Scotch Whisky

Crafted Blend

10 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Murça Tawny Port Casks (Finish)

1.224 Flaschen

50% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt