The Macallan Folio 7 erscheint jetzt auch im Global Travel Retail

Die im April vorgestellte Abfüllung The Macallan Folio 7 – die Kaufoption wurde über eine Lotterie vergeben – erscheint nun auch zusätzlich im globalen Reise-Einzelhandel. Erworben kann diese Ausgabe der Archival Series nun exklusiv in den Macallan-Boutiquen in den Flughäfen Heathrow, Dubai, JFK, den Flughäfen Taiwan Taoyuan und im CDF Haikou International Duty Free Shopping Complex. Die unverbindliche Preisempfehlung für The Macallan Folio 7 ist mit £348 angegeben, was etwas mehr als 400 € entsprechen würde.

Die erste Veröffentlichung der Archival Series der Marke erschien 2015, in dieser Serie werden Presse-, Print- und Filmwerbekampagnen der 1970er, 1980er und 1990er Jahre dargestellt. The Macallan Folio 7 präsentiert „The Boffins Baffled“ aus dem Jahr 1986.