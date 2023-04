Neu: The Macallan Folio 7

Gute Nachrichten für alle Freunde der Destillerie Macallan: Der neue The Macallan Folio 7 wird noch im April erscheinen (nachdem man über zwei Jahre auf ihn warten musste, und so wie vorigen Ausgaben muss man sich mit einem Lotteriesystem um den Kauf bewerben – was wohl Hamsterkäufe verhindern wird und Interessenten eine faire Chance gibt, an die Abfüllung zu gelangen. Man muss auch Mitglied der Macallan Society sein, um an der Lotterie teilnehmen zu können.

Die Folio-Serie stellt Motive aus der alten Macallan-Werbung auf den Flaschen und den Kartons dar. Diesmal ist es ein Sujet aus dem Jahr 1986: „The Boffins Baffled“.

Hier die Tasting Notes zur neuen Abfüllung, die mit 43% vol. Alkoholstärke in die Flasche kam:

COLOUR: Golden honey.

NOSE: Dried fruits, baked apple and pear, vanilla, cinnamon, nutmeg, ginger, chocolate, orange and oak.

PALATE: Raisins, fig, milk chocolate, orange peel, vanilla, baked fruits with light spices.

FINISH: Long and creamy with dried fruit and warm spices.

ABV 43%

Mehr Infos zur Abfüllung können Sie hier finden.