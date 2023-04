Ab morgen erhältlich: BIVROST Vanaheim

Neues aus dem hohen Norden: Die Bivrost Distillerie, in Norwegen jenseits des Polarkreises gelegen und mit norwegischer Gerste arbeitend, hat mit dem Bivrost Vanaheim eine Abfüllung aufgelegt, die ihr Finishing in Fässern aus Teakholz erhielt. Ab dem 14. April ist die limitierte Abfüllung beim österreichischen Importeur Weisshaus Shop erhältlich – eine Verlinkung zum Shop finden Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung, die näher über den Bivrost Vanaheim und die Brennerei informiert:

Bivrost Vanaheim ab 14.04. erhältlich



Mit dem Bivrost® Vanaheim, bringt die nördlichste Destillerie der Welt den siebten Whisky der „die neun Welten der nordischen Mythologie“ Serie heraus. Importiert wird der Whisky in Österreich von der Weisshaus Shop GmbH und ist exklusiv dort erhätlich.

Die nördlichste Destillerie der Welt bannt unter dem Licht der Aurora Borealis den Bivrost Vanaheim Single Malt Whisky in die Flasche. Nordische Gerste, eine Hightech-Destille und Gletscherschmelzwasser sind nötig, um den arktischen Tropfen zu kreieren. Nach der Destillation wird der Vanaheim Whisky in erlesene Ex-Bourbon-Fässer gebettet, woraufhin er eine Schlummerphase in Teakholz-Fässern erhielt. Seine Ruhestätte fand er in einem alten NATO-Lager und einem modernen Wikinger-Langhaus, wo er enormen Temperaturschwankungen ausgesetzt war. Nur 3.509 Flaschen wurden von der außergewöhnlichen Edition abgefüllt

Bivrost Vanaheim Single Malt Whisky – die Mythologie

Der Bivrost – auch Regenbogenbrücke genannt – verbindet in der nordischen Mythologie die neun Welten des Yggdrasils miteinander und ermöglicht es so den Göttern, zwischen diesen Welten zu reisen. Die limitierten Editionen der Aurora Distillery behandeln diese neun Welten, weshalb sich die siebte Abfüllung auf Vanaheim konzentriert. Dort leben die Vanir, Götter, die für Weisheit und Fruchtbarkeit stehen und die Fähigkeit besaßen, in die Zukunft zu sehen. Die Wikinger glaubten, dass die Kinder der Vanir Bären seien, die in der Wildnis Midgards umherstreiften.

Konzept – die neun Welten der nordischen Mythologie:

Bis Aurora Spirit den Whisky-Verkauf mit reiferen Beständen ankurbelt (voraussichtliches Erscheinen 2025), werden sie jedes Jahr zwei limitierte Ausgaben als „Sammelserie“ herausbringen, die sich auf „die neun Welten der nordischen Mythologie“ beziehen.

Die Kreation

Bivrost® Vanaheim Single Malt Whisky wird in der nördlichsten Destillerie der Welt im arktischen Norwegen bei 69°N handgefertigt. Der Malt wird aus nordischer Gerste hergestellt, in der hochmodernen Brennerei destilliert und mit Gletscherschmelzwasser verdünnt. Dies ist eine Verschmelzung von moderner Destillationstechnologie und Tradition.

Der Whisky wurde in sorgfältig ausgewählten Ex-Bourbon-Fässern gereift und anschließend in Teakholzfässern veredelt. Er durfte sowohl in einem alten, unterirdischen NATO-Lager als auch in einem modernen Langhaus der Wikinger reifen. Die Temperaturschwankungen sind enorm, mit einer durchschnittlichen Jahrestemperatur von nur 0,6 °C.

Tasting Notes

Nase: Ein Ausbruch von Vanille und Zimt mit schön eingebundenen tropischen Früchten überzogen mit Honig.

Gaumen: Tropische Früchte und Vanille umgarnen den Gaumen, gefolgt von reichhaltigem Zimt und Gewürzen.

Finish: angenehm anhaltend und würzig

Die Marke – Bivrost®

Der Markenname ist eigentlich mehr als 1000 Jahre alt. Die wikingerzeitlichen Vorfahren der Hersteller nannten das Nordlicht „Bivrost“ (Schüttelweg) – sie hielten es für eine magische Brücke zwischen Midgard und Vanaheim. Man glaubte, dass nordische Götter wie Odin und Tor Bivrost nutzen konnten, um zwischen den Welten hin und her zu reisen. Bivrost hatte auch einen Wächter, den Gott Heimdallr. Die Marke ist mit der nordischen Mythologie, den Nordlichtern und der Arktis verbunden.