Eine Abfüllungen stellt die Birkenhof-Brennerei in dieser Woche vor. Der Single Malt Whisky reifte in Bourbon and Port Casks, und ist im Genuss-Store auf dem Birkenhof und auf der Webseite der Brennerei erhältlich.

Hier mehr über den neuen Fading Hill Whisky aus der Birkenhof-Brennerei:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Birkenhof-Brennerei: Neuer FADING HILL Single Malt Whisky

FADING HILL | Single Malt Whisky

Bourbon and Port Casks

Der neue Single Malt ist ab sofort online und in unserem Genuss-Store auf dem Birkenhof erhältlich.

Dieser FADING HILL Single Malt ist ein würdiger Vertreter der Birkenhof Master Edition. Ein Meisterstück unserer Destillateure. Er ist vollmundig, harmonisch, gut ausbalanciert und mundfüllend.





Keynotes

Facettenreich und präsent zeigt er sich mit Noten von dunklen Beerenfrüchten, dunklem Nougat und Anklängen von Salzkaramell-Fudge



Charakter

Gut eingebundene Fass-Noten, malzige Süße, gut ausbalanciert und mundfüllend



Fassreife

5 Jahre, Cask No. 560, 273, 347



Serviertipp

18° Raumtemperatur