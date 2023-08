Birkenhof-Brennerei: Neuer Fading Hill Single Malt Whisky

Die Birkenhof-Brennerei stellt in dieser Woche ihre neue Abfüllung vor. Der Single Malt Whisky reifte in einem Single Moscatel Cask, und ist im Genuss-Store auf dem Birkenhof sowie auf der Webseite der Brennerei erhältlich.

Hier alle Details des neuen Fading Hill Whisky aus der Birkenhof-Brennerei:

Birkenhof Brennerei: FADING HILL Warehouse Selection Cask No. 624

Schon „The Single Malt Whisperer“ Jim Swan, der auch „Einstein des Whiskys“ genannt wurde, sagte:

„Die Verwandlung der Fassreife gleicht jener von der Raupe zum Schmetterling“

Auch der Newmake unserer neuen Warehouse Selection kroch als Raupe ins Fass und kam als Schmetterling in die Flasche.

Die neue FADING HILL Single Malt Warehouse Selection offenbart mit kraftvollen, dunklen Aromen eine beeindruckende Bandbreite an Geschmacksnoten. 6 Jahre durfte der Whisky in unserem Warehouse in dem ausgewählten Moscatel-Fass Nr. 624 reifen, bevor er seinen außergewöhnlichen Charakter entfaltete. Fruchtige Nuancen von Birne, eine dezente florale Note, aber auch ein Hauch von Holz ergeben ein einzigartiges Aromenspiel am Gaumen. Malzige Noten und köstliche Kirschen, untermalt von sanftem Nougat, runden dieses Geschmackserlebnis ab.

FADING HILL

Single Malt | Warehouse Selection

Moscatel Cask | 53 % Vol

Keynotes: Aromen von Nougat und Schokolade, fruchtige Mostbirne und Kirsche, kombiniert mit dezenten floralen Elementen.

Charakter: Breit, langanhaltend mit Tiefe und Länge im Abgang, malzige Süße und gut eingebundene Holznote

Fassreife: 6 Years, finished in Cask No. 624

Wie gewohnt, handelt es sich auch bei dieser Warehouse Selection um eine limitierte Auflage weniger Flaschen.

Ab sofort ist der FADING HILL Single Malt Whisky „Warehouse Selection” im Genuss-Store auf dem Birkenhof und in unserem Online-Shop erhältlich.