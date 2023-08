Scotch Whisky jetzt mit Markenschutz in Hongkong

Die Scotch Whisky Association (SWA) gibt heute in einer Presseinformation bekannt, dass jetzt auch in Hongkong der Scotch Whisky als zu schützende Marke (Certification Trademark) registriert ist. Nun kann dort die Bezeichnung Scotch Whisky nur verwendet werden kann, wenn der Whisky die auch bei uns bekannten Bedingungen erfüllt. Zu diesen gehört, dass Scotch Whisky nur aus den Rohstoffen Wasser, Getreide und Hefe hergestellt ist, und in Schottland mindestens drei Jahre lang in Eichenfässern reifte.

Hongkong ist mittlerweile eines von mehr als 100 Gebieten weltweit, die Scotch Whisky offiziell als schottisches Produkt anerkannt haben, das nach traditionellen Methoden hergestellt wird und einen besonderen Schutz verdient. Scotch Whisky ist bereits als geografische Angabe (Geographical Indication) und Marke auf dem chinesischen Festland sowie als GI in Macau geschützt.