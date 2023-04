Am 22. und 23. April findet in der Stadthalle Limburg The Whisky Fair 2023 statt. Wein-Riegger werden auf dieser Messe auch vertreten sein, zudem stellen sie als Riegger’s Selection unter anderem ein besonderes Single Cask. Die näheren Details zum 2011er Ardmore, der einige Jahre in einem Amarone-Fass reifen durfte, finden Sie in der folgenden Pressemitteilung, die wir von Wein-Riegger erhalten haben:

Riegger’s Selection auf der The Whisky Fair 2023

Wir freuen uns, auch in diesem Jahr auf der The Whisky Fair 2023 in Limburg mit unserer Riegger’s Selection vertreten zu sein. Die Messe gilt als eine der wichtigsten Veranstaltungen für Whisky-Enthusiasten in Deutschland und Europa. Jahr für Jahr strömen tausende von Besuchern aus aller Welt zu diesem einzigartigen Event, um sich von den neuesten Trends und Abfüllungen inspirieren zu lassen und um ihre Sammlungen zu erweitern. Auf unserem Stand präsentieren wir als Riegger’s Selection dieses Jahr unter anderem ein besonderes Einzelfass: einen Ardmore aus dem Jahr 2011, der seit 2018 im Amarone Cask lagerte. Der leicht rauchige Whisky hat ein bemerkenswertes Geschmacksprofil mit Noten von gebackenem Apfel, Nüssen, Kirschmarmelade, Zartbitterschokolade und Demerara-Zucker.

Besucher der The Whisky Fair können das Riegger’s Selection Einzelfass verkosten und sich ihre eigene Flasche direkt am Stand abfüllen. Wir sind bekannt für unsere einzigartigen Single Cask Abfüllungen und arbeiten eng mit Weingütern und Sherry- / Portwein-Produzenten aus Spanien, Portugal, Italien und Frankreich zusammen. Im eigenen Warehouse namens „Hall of Angels Share“ im Schwarzwald reifen unsere Whiskys zu außergewöhnlichen Einzelfassabfüllungen heran.

Wir laden Sie herzlich dazu ein, uns auf der The Whisky Fair in Limburg zu besuchen und die Welt der Whiskys mit Riegger’s Selection zu entdecken.