Exklusiv: Video-Interview mit Craig Johnstone, Cask Mastery Lead The Macallan

Am Rande der Vorstellung des neuen The Macallan Horizon, einer Kooperation zwischen der ikonischen Speyside-Destillerie und der Luxus-Automarke Bentley (unseren Videobericht davon können Sie hier nachsehen), hatten wir auch die Gelegenheit, ein persönliches Interview mit Craig Johnstone, Cask Mastery Lead The Macallan, zu führen und es für Sie aufzuzeichnen.

Wir fragen Craig über die Arbeit hinter seinem sperrigen Jobtitel, seinen zwanzigjährigen Werdegang (der ihn von Schottland nach Australien und wieder zurück geführt hat, unter anderem als Master Blender von The Famous Grouse) und natürlich auch zum neuen The Macallan Horizon. Das fünfminütige Interview können Sie hier oder auf unserem Youtube-Kanal nachsehen. Viel Vergnügen damit!