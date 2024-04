THE MACALLAN Horizon – Video-Verkostung mit Wood Mastery Lead Craig Johnstone

The Macallan Horizon ist eine exklusive Abfüllung von The Macallan, die aus einer Zusammenarbeit mit dem Nobel-Autobauer Bentley Motors entstanden ist und die gemeinsamen Werte der beiden Luxusmarken zum Inhalt hat. Kirsteen Campbell, Macallan Master Whisky Maker, hat für den The Macallan Horizon sechs Sherryfässer ausgesucht, die zusammen den gewünschten intensiven Geschmack ergaben. Sie suchte dabei besonders nach Ledernoten und dem Duft polierter Eiche – zwei Elemente und Düfte, die man auch in einem Bentley finden kann.

Wie schmeckt nun so ein Whisky, der in einer Auflage von nur 700 Flaschen und zu einem Preis von 50.000 Dollar angeboten wird? Dieser Frage konnten wir bei der Präsentation des The Macallan Horizon in München nachgehen – unterstützt von einem, der es mehr als wissen muss: Craig Johnstone ist Wood Mastery Head bei The Macallan und damit für die Qualität der Fässer verantwortlich. Aber seine Expertise reicht weitaus tiefer: Er war zuletzt Master Blender bei Famous Grouse und davor schon fast 20 Jahre in der Whiskyproduktion tätig.

Craig präsentierte und verkostete den Whisky mit den Gästen der Veranstaltung – und Sie können mit unserem Video dabei sein, entweder hier oder auf unserem Youtube-Kanal:

Ein exklusives Interview mit Craig Johnstone werden wir Ihnen hier in den kommenden Tagen präsentieren…