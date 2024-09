The Macallan veröffentlicht zur Feier ihres 200-jährigen Jubiläums die TIME : SPACE COLLECTION, bestehend aus: TIME : SPACE und TIME : SPACE Mastery.

Deutlcih mehr Informationen finden Sie in der folgenden Presseaussendung:

The Macallan präsentiert die TIME : SPACE COLLECTION – Eine Reise durch die Zeit

TIME : SPACE vereint zwei besondere The Macallan Whiskys in einem einzigartigen Glas-Design aus zwei ineinander gearbeiteten Flaschen: Einen Single Malt aus dem Jahr 1940, der mit einem bemerkenswerten Alter von 84 Jahren abgefüllt wurde. Sowie die erste mit Spannung erwartete Veröffentlichung aus der neuen The Macallan Distillery, die 2018 ins Fass gegeben wurde und dann mit einem Alter von 5 Jahren abgefüllt wurde.

TIME : SPACE Mastery ist eine Hommage an vergangene Whisky Maker, die sich durch eine vielfältige Auswahl von außergewöhnlichsten Eichenfässer auszeichnet.

Frankfurt am Main, 3. September 2024 – Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums bringt The Macallan zwei einzigartige neue Produkte auf den Markt, die die Interpretation der Marke von Zeitreisen durch das Handwerk der Whisky-Herstellung zelebrieren: die TIME : SPACE COLLECTION. Diese sind in meisterhaft gestalteten, skulpturalen Flaschen präsentiert, die mit modernster Technik und traditioneller Handwerkskunst hergestellt wurden. Beide Abfüllungen symbolisieren die kontinuierliche Hingabe für außergewöhnliche Handwerkskunst und Kreativität von The Macallan, sowie einer tiefen Verbundenheit mit der Natur. The Macallan hat beide Kreationen in der TIME : SPACE COLLECTION so gestaltet, dass sie den Schutz der Natur für ihre Zukunft symbolisieren, während sie gleichzeitig eine Zeitreise darstellen, in der Vergangenheit und Zukunft miteinander verschmelzen.

TIME : SPACE

Mit nur 200 Exemplaren, eines für jedes Jahr der Geschichte von The Macallan, fängt TIME : SPACE die Essenz der Zeitreise ein. Die Skulptur wurde mit zwei ineinander gearbeiteten Flaschen entworfen, um jeden der Whiskys perfekt zu präsentieren. In der äußeren Glasflasche befindet sich der Single Malt aus dem Jahrgang 1940, der die Vergangenheit repräsentiert. Zwei sorgfältig von Hand ausgewählte Fässer, ein First Fill American Oak Butt und ein Second Fill European Oak Butt, wurden in Jerez de la Frontera mit Sherry vorbehandelt, bevor der Whisky in der Natur der Schottischen Speyside reifen durften. Dieser Prozess verleiht dem Whisky seine tiefe, natürliche Farbe und seine unvergleichliche Komplexität, die ihn einzigartig macht.

Als Gegenstück dazu ist der Single Malt in der zentral angeordneten Flasche, einer der ersten Whiskys, der im Jahr 2018 aus der neuen Brennerei von The Macallan destilliert wurde und markiert somit einen bedeutenden Meilenstein. Er ist ein klares Statement zur Zukunft der Marke und ihrem unermüdlichen Engagement für herausragende Whiskys. Während der Umstellung auf die neue Brennerei im Jahr 2018 hat The Macallan strenge Qualitätsstandards festgelegt, um die Kontinuität der Single-Malt-Qualität und des charakteristischen Geschmacks zu gewährleisten.

Das kunstvolle Flaschendesign wird in einer Eichenskulptur präsentiert, die bewusst so gestaltet wurde, dass sie die 100 % natürliche Farbe des Whiskys zur Geltung bringt. Für die Herstellung der Skulptur wurden abwechselnd Schichten aus amerikanischer und europäischer Eiche ausgewählt, als Hommage an die Leidenschaft der Marke für Sherry-gereifte Eichenfässer.

1940 Vintage | 84 Jahre gereift

Nase: Mit dunkler Schokolade überzogener Ingwer, süße Datteln und Leder verbinden sich mit antikem Eichenholz und zarten Spuren von aromatischem Torf und gemahlenen Kaffee.

Gaumen: Gegrillte Ananas und gebackene Pfirsiche führen zu kandiertem Ingwer, Anklängen von Anis, Brombeermarmelade und süßem Holzrauch. Reiche, harzige Noten verweilen am Gaumen zusammen mit karamellisiertem Zucker.

Abgang: Ein extrem langer Abgang mit Noten von dunkler Schokolade und gerösteter Eiche.

Alkoholgehalt: 43,4 % Vol.

2018 Vintage | 5 Jahre gereift

Nase: Lebendige Noten von frischem grünen Apfel und reifen Birnen führen zu reichhaltigem Toffee, Honig, Vanillepudding und sanfter Eichenwürze.

Gaumen: Goldene Sultaninen und gebackene Äpfel entwickeln sich zu buttrigem Gebäck, bestäubt mit Puderzucker. Anklänge von Zitrone und Limette folgen, zusammen mit Vanille-Shortbread.

Abgang: Ein mittlerer Abgang, cremig, mit süßer Eiche.

Alkoholgehalt: 54,9 % Vol.

„Es war ein absolutes Privileg, in die Vergangenheit zu reisen und Abfüllungen aus den 1940er Jahren auszuwählen, um unser 200-jähriges Jubiläum zu ehren und zu feiern. Als Whisky Mastery Team haben wir die besondere Ehre, Whiskys aus der Vergangenheit auszuwählen, die von unseren Vorgängern hergestellt wurden. Gleichzeitig legen wir Fässer für künftige Generationen von Whisky Maker und Whisky-Genießer an. Für den Single Malt aus Jahrgang 2018 sorgte die Aussicht auf die Auswahl eines jüngeren Fasses für große Begeisterung in der Brennerei – es ist eine Gelegenheit, anderen einen Ausblick auf die Zukunft von The Macallan zu geben. Durch eine Verschmelzung von Kunst und Wissenschaft hat The Macallan die Kontinuität des Charakters seines Whiskys beibehalten.“ Kirsteen Campbell, Master Whisky Maker, The Macallan

TIME : SPACE Mastery

The Macallan TIME : SPACE Mastery zelebriert zur Feier des 200-jährigen Bestehen und das Erbe von The Macallan, inspiriert von und als Hommage an frühere Whisky-Maker. Ein außergewöhnlicher Whisky, erschaffen aus den außergewöhnlichsten Fasstypen. Umfangreiche Schichten von Komplexität und eine üppige Tiefe in Aroma, Geschmack und Textur zeichnen diesen einzigartigen Whisky aus.

„Inspiriert von den Meistern der Vergangenheit haben wir die gesamte Bandbreite von unserem Warehouse erkundet, um die komplexen Einflüsse der Fassreifung, der Eichenherkunft, der Fassgröße und des Brennerei-Charakters in einer unglaublich besonderen Flasche Whisky einzufangen – mit der Eleganz, die die europäische Eiche im Herzen trägt.”





Euan Kennedy, Lead Whisky Maker, für TIME : SPACE Mastery.

Der Whisky stammt aus der weiten Bandbreite des außergewöhnlichen Inventars von The Macallan und weist deutliche Einflüsse von Sherry-gereiften Fässern aus europäischer und amerikanischer Eiche, Bourbon-Fässern aus amerikanischer Eiche und den besten Refill-Fässern auf. Zusammen schaffen sie eine charakteristische Komplexität der Marke und eine üppige Tiefe in Aroma, Geschmack und Textur. Dieses Produkt unterstreicht das unermüdliche Engagement, dieses Handwerk zukünftig zu schützen und zu pflegen.

Der Whisky befindet sich in einem handgefertigten runden Dekanter, der den Kreislauf des Lebens und die kontinuierliche Reise von der Vergangenheit in die Zukunft symbolisiert. Im Gegensatz zum subtilen Äußeren erstrahlt die Präsentationsbox in einem leuchtenden Rot – was repräsentativ für The Macallan steht. Die 200 Dornen symbolisieren zum zweihundertjährigen Bestehen der Marke, wie die Natur das Kostbarste und Zerbrechlichste schützt. Die filigranen Details wurden mit Techniken aus der Origami-Kunst geschaffen, um das zu bewahren, was für The Macallan am wertvollsten ist: seinen unvergleichlichen Whisky.

TIME: SPACE Mastery

Nase: Üppige Medjool-Datteln, süße gebackene Feigen und reichhaltige Milchschokolade, begleitet von zarten Anklängen von Honig und tropischen Charakter, erinnert an getrocknete Mango und reife Papaya. Eingefangen von komplexer, süßer Eiche.

Gaumen: Eine kräftige Süße von lange mit Sherry getränkten Trockenfrüchten, Orangenmarmelade und Honigwabe. Weiche Gewürznoten von Ingwer und Zimt entwickeln sich.

Abgang: Spitzen von karamellisierter Ananas und cremiger Vanille verweilen mit harmonischer Balance von subtiler dunkler Schokolade und Kaffee.

Alkoholgehalt: 43,6 % Vol.

Jaume Ferras, Creative Director bei The Macallan, sagte:

„Die Einführung der TIME : SPACE COLLECTION ist eine unglaubliche Art und Weise, unser 200-jähriges Jubiläum zu würdigen, indem wir die Bedeutung derer feiern, die vor uns existierten – aber sie ist auch ein Symbol für die Vorfreude auf das, was kommen wird, da wir auf unserem Erbe aufbauen und in die Zukunft schauen.“

The Macallan TIME : SPACE kann auf Anfrage von The Macallan erworben werden, der Preis ist ebenso auf Nachfrage erhältlich.

The Macallan TIME: SPACE Mastery wird in Deutschland bei ausgewählten Händlern sowie über die The Macallan Society Ballot in Großbritannien und Europa verfügbar sein.