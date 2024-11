Neu: The Macallan A Night on Earth in Jerez de la Frontera

So langsam geht das Jahr der „außergewöhnlicher“ Feierlichkeiten zum 200. Jubiläum von The Macallan zu ende, noch kurz vor dem Abschluss erscheint eine weitere, dritte Abfüllung ihrer Reihe „A Night on Earth“ (diese kündigte sich bereits Ende des vergangenen Jahres an). Diesmal macht The Macallan Halt in Jerez. Der neue Single Malt ist, so lesen wir bei The spirits business,von den südspanischen Traditionen inspiriert, die dazu anregen, „über die vergangene Zeit nachzudenken und die Zukunft zu feiern“, wenn das Jahr zu Ende geht.

The Macallan A Night on Earth in Jerez de la Frontera reifte in europäischen und amerikanischen Sherry-seasoned oak casks, die nach den „exakten“ Vorgaben von The Macallan hergestellt wurden. Die Kombination sorgt für Fülle und Süße am Gaumen mit Noten von Gebäck, Trauben und Anis. Diese Aromen sollen vom spanischen Brauch inspiriert, vor dem Beginn des neuen Jahres 12 Weintrauben zu essen, sowie vom traditionellen Jerez-Gebäck Pestiños – einem frittierten Teig mit Zucker und Anis oder Honig – worden sein.

The Macallan A Night on Earth in Jerez de la Frontera ist mit 43 % vol. abgefüllt und ist ab heute (5. November) zu einem empfohlenen Verkaufspreis von £110 (130 €) bei The Macallan sowie bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich.