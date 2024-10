TTB-Neuheit: The Macallan Art Is The Flower

Die sich ankündigen Neuheiten der Speyside-Destillerie Macallan reißen in diesem Jahr nicht ab, ein neuer Eintrag in die us-amerikanischen TTB-Datenbank kündigt The Macallan Art Is The Flower an (unser Dank geht hier an die Kollegen vom 88 Bamboo Editorial Team – Kanpai!). Die Etiketten präsentieren Informationen zum Alkoholgehalt von 50,4 % Vol., einer Reifung in sherry seasoned European oak casks und ausführliche Tasting Notes:

“The Macallan Whisky Mastery Team offer their art in this exceptional deep oak single malt matured in sherry seasoned European oak casks containing notes of raisins and fig, polished oak, cherry, almonds, orange, and treacle. A palate of sweet oak, vanilla, ginger, apple and a wisp of tea leaf with a finish that is long, sweet, rich and full.”

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.