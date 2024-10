Die irische Pearse Lyons Distillery veröffentlichte eine Sonderabfüllung namens Limited Edition Pearse Genesis Release, die nicht nur die erste Abfüllung ist, die komplett in der Anlage am Altar von St. James in Dublin produziert wurde, sondern deren Verpackung auch an die gläserne Kirschturmspitze der Brennerei erinnert (wir berichteten). Das auf 888 Flaschen limitierte und in Fassstärke abgefüllte Bottling ist jetzt auch in Deutschland verfügbar, mehr in der Aussendung, die wir von The Malt Shop erhalten haben:

Pearse Lyons Genesis jetzt auch in Deutschland verfügbar

Die streng limitierte Sonderabfüllung „Pearse Lyons Genesis Release“, die die erste Abfüllung ist, die komplett in der Anlage am Altar der Church of St. James produziert wurde und damit einen absoluten Meilenstein für die Destillerie in den Liberties darstellt, ist nun auch auf dem deutschen Markt erhältlich.

Gereift wurde Genesis in Refill Bourbon Barrels, das Finish erfolgte in Virgin Oak Casks, bevor 888 Flaschen in Fassstärke – ohne Kältefiltration und mit natürlicher Farbe – mit 57,1% Vol. abgefüllt wurden.

Die besondere Verpackung erinnert an den gläsernen Kirchturm der ehemaligen Church of St. James, den man im Dublin schon von weitem erkennt.

Tasting-Notes

Aroma: Karamellisierte Eiche, Vanille, Apfelstreusel

Geschmack: Obstgartenfrüchte, Birne, leichtes Toffee

Nachklang: geröstetes Holz, weißer Pfeffer und Eichengewürz

Es handelt sich um die letzten Genesis-Flaschen für den deutschen Markt.

Erhältlich bei https://www.themaltshop.de/p/pearse-lyons-genesis-single-malt-irish-whiskey-first-release-57-1-vol-0-7l oder zu den jeweiligen Ladenöffnungszeiten.