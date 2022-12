Lisa Wicker ist die erste CEO der Lyons Brewing & Distilling Co

Die Lyons Brewing & Distilling Co hat sich bei der Wahl der ersten CEA für Lisa Wicker entschieden. Sie blickt auf eine berufliche Karriere von über 20 Jahren zurück. In dieser Zeit war sie in en Bereichen Weinherstellung, Whiskyproduktion, Produktentwicklung und Fermentationsmanagement tätig. Zu den früheren Brennereien in ihrem Lebenslauf gehören die Limestone Branch Distillery in Lebanon, Kentucky, die Starlight Distillery in Starlight, Indiana, und die Preservation Distillery in Bardstown, Kentucky. Wicker trat ihre neue Rolle im November 2022 an. Sie arbeitet bei der Lexington & Distilling Co des Unternehmens in Lexington, Kentucky.



Zur Lyons Brewing & Distilling Co gehört neben der in Kentucky ansässigen Lexington Brewing & Distilling Co und die Dueling Barrels Brewery & Distillery noch die irische Pearse Lyons Brewery sowie auch die Pearse Lyons Distillery in Dublin/Irland.