Gewinnen Sie jetzt 6x eine Flasche Maclean’s Nose – Blended Scotch Whisky mit einem ausgeprägten Westküsten-Charakter

In unserem neuesten Gewinnspiel geht es um einen ganz besonderen Whisky – der nicht nur bei Serge Valentin eine sehr gute Bewertung von 88 Punkten bekommen hat, sondern auch bei Ralfy zum “Whisky Of The Year For 2024” gekürt wurde:

Gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner, der Rolf Kaspar GmbH, verlosen wir 6x eine Flasche Maclean’s Nose, einen Blended Scotch Whisky aus dem Hause Adelphi, der nicht nur einer besonderen Landmarke nahe de Ardnamurchan Distillery gewidmet ist, sondern auch dem Mentor der Brennerei, Charles “Charlie” MacLean MBE.

Was Sie tun müssen, um diesen äußerst schmackhaften und angenehmen Blended Scotch Whisky mit hohem Maltanteil zu gewinnen? Nun, unsere Gewinnspielfrage beantworten und die richtige Antwort einsenden – und dann gehört mit etwas Glück eine der Flaschen Ihnen. Und die Gewinnfrage ist noch viel leichter zu beantworten, wenn Sie unsere Infos unten aufmerksam lesen…

Viel Gück Ihnen, und los geht’s:

Maclean’s Nose – Blended Scotch Whisky mit einem ausgeprägten Westküsten-Charakter

Von Serge Valentin mit 88 Punkten bedacht und von Ralfy auf youtube zum ‘Whisky Of The Year For 2024 (From The Bothy)’ gekürt, hat Maclean’s Nose hat einen sehr hohen Malt-Anteil von über 70% und einen hohen Anteil an Ex-Sherryfässern. Der Whisky ist nicht kühlgefiltert und ungefärbt, abgefüllt mit 46%vol.

Die Verkostungsnotizen:

Verbrannte Zitrusschalen, Meersalz, weiße Schokolade und Lagerfeuer am Strand

Die Zusammensetzung:

40 ex Bourbon ASB Malt Whisky, destilliert in den West Highlands (2018)

(2018) 5 ehemalige Bourbon ASB Malt Whisky, destilliert in Campbeltown (2016)

(2016) 16 ehemalige Sherry Hogsheads Malt Whisky, destilliert in den West Highlands (2018)

(2018) 21 ehemalige Bourbon-Hogsheads Grain-Whisky, destilliert in den Lowlands. (2017)

Die Nase:

Charles MacLean MBE. Bild: Whiskyexperts

Charles MacLean MBE ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten Schottlands und einer der weltweit führenden Whisky-Experten, produktiver Autor und zufälliger Filmstar. Seit 1981 forscht und schreibt Charlie zum Thema Whisky. Bis heute arbeitet er als Berater für die schottische Whiskyindustrie mit dem Schwerpunkt der sensorischen Beurteilung.

Für die Adelphi Distillery Ltd ist er seit fast drei Jahrzehnten ein langjähriger, sensorischer Mentor. Der unabhängigen Abfüller Adelphi ist der Abfüller dieses Blends, und ihm gehört die Ardnamurchan Distillery an der Westküste gegenüber der Isle of Mull.

Die Ardnamurchan Destillerie von Adelphi, dem unabhängigen Abfüller des MacLean’s Nose.

Die Landmarke:

Entlang der Küste etwa 2km von der Ardnamurchan Brennerei entfernt befindet sich Camas nan Geall, eine Bucht in einer felsigen Küstenlinie. Der fruchtbare Boden auf Camus nan Geall hat eine lange Siedlungsgeschichte. Unter anderem zeugt davon ein historischer Steinhügel mit Kammern und eine Megalithenanlage. Der Ort diente ebenfalls als Begräbnisstätte der Campbells of Ardslignish, wie auf einigen Grabsteine nachzulesen ist. Oberhalb von Camas nan Geall sieht man die felsige Landzunge Macleans Nase hervorragen.

Die ‘Maclean’s Nose’ erstreckt sich in den Sound of Mull oberhalb der Mündung des Loch Sunart. Von Adelphi wird sie schon lange gefeiert, hat doch ihre eigene „Chief Nose“ Charles Maclean MBE einst geschrieben: „Die Ardnamurchan-Brennerei, die meiner Nase am nächsten liegt (closest to my nose)“.

Der Künstler:

Reuben wurde 2020 bei den Scottish Portrait Awards als bildender Künstler des Jahres nominiert. Er schloss sein Studium 2022 mit einem First Class Honours in Bachelor of Arts vom UAL Camberwell College of Artsab.

Mehr zum Künstler unter und seinen Werken können Sie hier sehen und nachlesen.

Und so gewinnen Sie eine von sechs Flaschen Maclean’s Nose Blended Scotch Whisky:

Beantworten Sie einfach die nachfolgende Gewinnfrage: Wie hoch ist der Malt-Anteil in diesem Blended Scotch Whisky?

A: ca. 17%

B: ca. 70%

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Maclean’s Nose“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 3. November 2024, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 4. November 2024 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren PartnerRolf Kaspar GmbH versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Maclean’s Nose“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 3. November 2024, 23:59 Uhr. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird am 4. November 2024 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und der Rolf Kaspar GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von der Rolf Kaspar GmbH versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradresse an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team