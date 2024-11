„Merry Christmas & and a Happy New Year“ wünscht die Wolfburn Distillery mit ihre Christmas Release, für die drei 2014er Oloroso Sherry Butts abgefüllt wurden. Das Bottling zum Jahresende erscheint in den gewohnten 0,7-Liter-Flaschen wie auch in Wolfburn’s neuen 0,35-Liter-Bottles. In diesen zeigt sich jetzt auch die Core Range der Brennerei aus Thurso. Mehr in der Pressemitteilung, die wir von Alba Import, dem Importeur und Distributor für Deutschland, erhalten haben:

Wolfburn Distillery präsentiert ihre Annual Christmas Release und ergänzt ihre Core Range mit 350ml Flaschen

Zum Jahresende präsentiert Wolfburn Distillery ihre diesjährige Christmas Release. Drei Oloroso Sherry Butts, befüllt im Jahr 2014, wurden selektiert, vermählt und der Output aufgeteilt auf 70cl wie auch erstmals 35cl Flaschen – insgesamt beträgt die Auflage 1.660 Flaschen.

Die Label sind wie immer liebevoll und mit netten Variationen zwischen Großflache und halber Flasche gestaltet.

Wolfburn „Merry Christmas & and a Happy New Year”

Oloroso Sherry Matured 2014, 46%

Die Tasting Notes:

Nase: Süß mit Noten von frischer Seeluft überlagert von Trockenfrucht und viel Schokolade. Im Hintergrund Zitrus mit Anklängen von Cerealien, während die Sherrysüße allgegenwärtig ist.

Geschmack: Klebrig-süße Noten treten hervor, mit Datteln und Sultaninen sowie Anklängen von Zimt und Honig im Hintergrund. Eine wunderbare Geschmackstiefe die an – wie könnte es anders sein – Christmas Cake erinnert!

Nachklang: Sanft süße Töne klingen nach und es bleibt ein Hauch von Demerara Zucker und Karamell zurück.

Doch nicht nur die Christmas-Release gibt es in der halben Flasche, ab sofort sind auch die Qualitäten Wolfburn Northland, Aurora und Morven in der zum Verschenken besonders geeigneten 35cl Flasche verfügbar.