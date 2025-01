Alba Import präsentiert Yeun Elez „Vibrant Stills“, ein schwer getorfter Single Malt aus der Bretagne

Die bretonische Destillerie Warenghem ist bekannt für ihren „Armorik Whisky Breton Single Malt“, der aus ungetorftem Malz aus der Bretagne hergestellt wird. Nur in kleinen Mengen produziert die Brennerei auch mit schottischem Malz einen schwer getorften Single Malt, der nach dem in der Nähe der Destillerie gelegenen Hochmoor Yeun Elez benannt ist. Mit Yeun Elez „Vibrant Stills“ stellt der deutsche Importeur und Distributor Alba Import heute ein exklusiv für den deutschen Markt abgefülltes Bottling dieses schwer getorften Single Malts vor. Yeun Elez „Vibrant Stills“ ist auf 408 Flaschen limitiert, kam in diese nach seiner Reifung in einem Sherry Fût mit 50% Vol., in natürlicher Farbe sowie ohne Kühlfiltrierung, und ist im Handel in Deutschland für ca. 79 € erhältlich.

Alles Weitere zu Yeun Elez „Vibrant Stills“ in der Pressemitteilung, die wir von Alba Import erhalten haben:

Alba Import präsentiert mit Yeun Elez „Vibrant Stills“ schwer getorften bretonischen Single Malt in Einzelfass-Qualität exklusiv für den deutschen Markt

Die Produkte von Distillerie Warenghem aus der Bretagne sind seit Jahren fester Bestandteil im „Vibrant Stills“ Portfolio von Alba Import.

Die in Lannion, nahe der Côte de Granit Rose, ansässige Brennerei stellte bereits vor über 30 Jahren die Weichen für die Produktion von Whisky und betrat damit Neuland in Frankreich. Mit ihren zwei Brennblasen, die nach schottischen Vorbildern gefertigt wurden, produziert sie Single Malt Whisky von allerhöchster Qualität, bekannt und geschätzt unter dem Namen „Armorik Whisky Breton Single Malt“.

Während die Armorik-Qualitäten mit ungetorftem Malz aus der Bretagne hergestellt werden, wird in kleiner Produktionsmenge auch ein schwer getorfter Single Malt mit schottischem Malz hergestellt, welcher nach einem in der Nähe gelegenen Hochmoor, dem Yeun Elez, benannt ist.

Die Malzspezifikation für Yeun Elez beträgt 50ppm und ist so auf dem Level von z.B. Ardbeg Single Malt, von dem man sich laut Distillerie Manager David Roussier hat inspirieren lassen.

Erstmals im Jahr 2020 vorgestellt, hat Yeun Elez ob seiner Kombination des ausgeprägt fruchtigen Hausstils von Distillerie Warenghem mit dem Einfluss des schwer getorften Malzes viel Lob erfahren.

Nun präsentiert Alba Import zum allerersten Mal eine Sonderabfüllung des Yeun Elez, exklusiv für den deutschen Markt aufgelegt. In Zusammenarbeit mit dem Team in Lannion hat man sich für ein 2018’er Single Sherry Hogshead entschieden, welches in der Stärke von 50% zur Abfüllung kam, selbstverständlich in natürlicher Farbgebung und unter Verzicht auf Kühlfiltration.

Yeun Elez „Vibrant Stills“, 2018, 50%, Fresh Sherry Hogshead, limitiert auf 408 Flaschen

Die Tasting Notes

Duft: Mon Cheri, süßer Rauch, geräucherter Speck, etwas Lakritz, schwarze Johannisbeere

Geschmack: dunkle Schokolade, Torf gesellt sich zum Rauch, reife Kirschen und Pflaumen

Finish: lange anhaltender Eindruck von Kakao und dunklen Beeren

Dietmar Schulz von Alba Import:

„Es ehrt uns sehr, dass erneut unser Logo das Label einer besonderen Whisky-Abfüllung ziert, in diesem Fall erstmals ein Yeun Elez unserer bretonischen Partner. Beim Verkosten der Fassprobe fühlten wir uns schwer erinnert an deutlich ältere und sherry-gereifte Ardbegs, was vielleicht bei der identischen Malzspezifikation nicht ganz so überraschend ist. Doch nicht nur wir waren begeistert, eine Vorab-Kostprobe in Tastings während der Aquavitae zu Mülheim hat ein einhelliges Feedback der ca. 60 Probierenden ergeben: alle Daumen hoch! Das frische Sherry Fût 8367, befüllt in 2018, hat einen grandiosen Tropfen hergegeben und so musste es dieses Fass sein.“

Diese Einzelfass-Abfüllung ist erhältlich im Fachhandel für ca. 79,– EUR.