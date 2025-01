Mit „The Water of Life – A Whisky Film“ dokumentierte Hollywood-Regisseur Greg Swartz und sein Team 2018 den zu der Zeit aktuellen Status des Scotch Whiskys. Die Geschichte und die Geschichten rund um Scotch Whisky waren allerdings noch nicht in ihrer Gänze erzählt. Und so folgt nun die vierteilige Filmreihe „Independent Spirits“, in der auch die Islay Cask Company aus Heppenheim ihren Platz findet. Nach der ersten Premiere von „Independent Spirits“ in Edinburgh findet eine weitere in Heppenheim statt. Alles zu diesem Event in der fplgenden Presseinfo:

Filmpremiere von „Independent Spirits“ in Heppenheim – Die Islay Cask Company im Fokus

Am 22. März 2025 feiert die Islay Cask Company die exklusive Premiere von „Independent Spirits“ im Saalbau Kino in Heppenheim. Die neue Filmreihe des Hollywood-Regisseurs Greg Swartz, bekannt durch die preisgekrönte Whisky-Dokumentation „The Water of Life“, beleuchtet die Welt der unabhängigen Whiskyabfüller. Mit ihrer Kreativität, ihrem handwerklichen Können und ihren innovativen Ideen tragen diese Abfüller wesentlich dazu bei, die Vielfalt und Qualität in der Whiskywelt zu fördern. Besonders stolz: Die Islay Cask Company (ICC) ist Teil dieses außergewöhnlichen Films.

Die erste Premiere findet zuvor in Edinburgh, der Whisky-Hauptstadt Schottlands, statt – ein weiterer Beleg für die internationale Bedeutung von „Independent Spirits“. Direkt danach folgt die Premiere in Heppenheim, was die besondere Verbindung der ICC zur Region unterstreicht.

Ein besonderes Highlight für Heppenheim

Matthias und Oliver von der ICC – beide Heppenheimer – haben es geschafft, die Premiere ins charmante Saalbau Kino zu holen. Dieses Kino, das den nostalgischen Charme der 50er Jahre bewahrt, bietet den perfekten Rahmen für diesen besonderen Abend.

Das Programm:

18:00 Uhr: Filmstart „Independent Spirits“

Im Anschluss: Whisky-Tasting mit drei Whiskys der ICC und befreundeter Abfüller.

Im Ticketpreis sind drei Whiskys enthalten (je 2cl), die sich jeder Ticketinhaber selbst auswählen kann.

Möglichkeit, nicht mehr erhältliche Whiskys der ICC zu verkosten.

Meet & Greet mit Regisseur Greg Swartz und Udo Sonntag, Autor des Buches „A Journeyman’s Journey – Die Geschichte des Jim McEwan“.

Tickets

Die Karten kosten 29,50 € und beinhalten den Film, drei Whiskys sowie das Meet & Greet. Tickets können vorab über den Shop der Islay Cask Company (https://www.islaycaskcompany.de/produkt/ticket-filmpremiere-independent-spirits-whisky-tasting/) sowie direkt im Saalbau Kino erworben werden.

„Es ist eine Ehre, Teil dieses Films zu sein und unsere Geschichte mit der Welt zu teilen“, sagt Matthias Brückner von der Islay Cask Company. „Wir freuen uns, diese Premiere in Heppenheim feiern zu können – einer Stadt, die für uns Heimat bedeutet.“

Über „Independent Spirits“

Die vierteilige Filmreihe von Greg Swartz zeigt die faszinierende Arbeit unabhängiger Whiskyabfüller. Mit kreativen Konzepten, dem Mut zu Experimenten und einem ausgeprägten Sinn für Qualität und Handwerk prägen sie die Vielfalt der Whiskywelt nachhaltig. „Independent Spirits“ beleuchtet, wie diese Akteure abseits der großen Marken die Grenzen des Machbaren verschieben und dabei die Geschichte des Whiskys entscheidend mitgestalten.