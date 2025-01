Die Messe Taste Of Whisky wird auch in diesem Jahr wieder stattfinden, und ist selbstverständlich auch bereits in unserem Eventkalender eingetragen! Alle Infos zu diesem Event in Gelnhausen/Hailer im Main-Kinzig-Kreis, das 2025 in der Jahnhalle in Hailer stattfindet, finden Sie folgend, direkt vom Veranstalter:

Dritte Auflage der Taste-of-Whisky findet am 26. und 27.09.2025 statt

Aller guten Dinge sind drei – und doch wird nach der dritten Auflage der „Taste Of Whisky“ sicherlich nicht Schluss sein!

Nach dem großen Erfolg der ersten beiden Taste-Of-Whisky-Messen, die jeweils im November der vergangenen Jahre in Gelnhausen stattfanden, stehen nun sowohl Termin als auch Veranstaltungsort für die dritte Auflage der beliebten Messe, die sich wohltuend von den großen Veranstaltungen abhebt, fest:

Die dritte Taste-of-Whisky findet am 26. Und 27. September in der Jahnhalle in Hailer/Gelnhausen statt. Freitags startet die Messe um 16 Uhr, Ende ist um 22 Uhr, samstags können von 13 bis 20 Uhr Whiskys und andere Spirituosen an den verschiedenen Ständen und in Masterclasses verköstigt werden.

Für Messechef Marcel Uhrig war es von Beginn an wichtig, die Veranstaltung weiterzuentwickeln. Uhrig berichtet: „Nach jeder Messe haben wir uns hingesetzt und überlegt: Was lief gut? Was müssen wir verändern? Was können wir verändern bzw. ausprobieren? Passen Termin, Konzept und Halle?“

Nachdem die ersten beiden Messen ausverkauft waren und zudem das nahezu einhellige Feedback sowohl von Gästen als auch von Ausstellern war, dass der Charakter einer eher familiären Messe, auf der man auch einmal in Ruhe mit den Ausstellern und natürlich mit dem Messechef höchstselbst ins Gespräch kommen konnte, beibehalten werden solle, habe man vor der Herausforderung gestanden, mehr Gästen und Ausstellern die Möglichkeit geben, an der Messe teilzunehmen, ohne an familiärem Charakter einzubüßen.

So begann noch im vergangenen Herbst die Suche nach einer größeren Halle, ohne die Dimension der Messe gänzlich zu sprengen – und fündig wurde das Team um Uhrig in der Jahnhalle in Hailer.

Der neue Termin hingegen sei der Termindichte im November geschuldet. Mit einem kritischen Blick auf die Terminüberschneidungen mancher Messen im Februar 2025, die Besucher als auch Aussteller vor große Herausforderungen stellen, meint Uhrig, dass er es für wichtig halte, Überschneidungen bzw. zu enge Abfolgen von Messen vermeiden zu wollen und den Kalender entsprechend zu entzerren. Daher sei man auf einen früheren Termin ausgewichen und läute gewissermaßen mit dem Herbst die Whiskysaison ein.

Tickets sind für die Taste-of-Whisky sind ab sofort unter https://taste-of-whisky.de buchbar. Das Ausstellerverzeichnis und die Termine für die Masterclasses werden kontinuierlich aktualisiert.