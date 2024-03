Nach dem erfolgreichen Start der Taste of Whisky in Gelnhausen im letzten Jahr wird diese nun auch 2024 wieder stattfinden, und zwar Anfang November. Auch diesmal kündigt Initiator Marcel Uhrig die Messe bereits früh an – und es gibt auch diesmal wieder, sich die Tickets frühzeitig zu sichern – und auch in unserem Eventkalender ist sie bereits eingetragen.

Hier alle Infos direkt vom Veranstalter:

Zweite Auflage der „Taste of Whisky“ in Gelnhausen am 1. und 2. November 2024

„Eine Whiskymesse hier bei uns? In Gelnhausen? Also ob das klappt…“ So oder so ähnlich seien die ersten Reaktionen auf seinen Vorschlag, eine Whiskymesse in Gelnhausen im Herbst des vergangenen Jahres zu veranstalten, ausgefallen, erinnert sich Marcel Uhrig, Initiator der ersten ‚Taste of Whisky‘ im Herbst 2023.

Doch der Erfolg der Messe sollte die Kritiker und Pessimisten Lügen strafen – war die Veranstaltung doch nicht nur innerhalb weniger Tage ausverkauft, sondern überdies sowohl aus Sicht der Gäste als auch der Aussteller ein voller Erfolg: Zwei Tage tummelten sich Whiskyenthusiasten in der Messehalle, und nicht nur das breite und vielfältige Angebot an Ausstellern wurde gelobt, sondern auch die Tatsache, dass es sich um eine eher familiäre Messe handelte, auf der man auch einmal in Ruhe mit den Ausstellern und natürlich dem Messechef höchstselbst ins Gespräch kommen konnte.

Was lag und liegt demnach also näher, als die Messe in 2024 wieder aufzulegen? „Wir sind schon am Ende des ersten Messetages 2023 nach dem Termin für 2024 gefragt worden – na, wenn das nicht für sich spricht“, freut sich Marcel Uhrig, Organisator der Messe und Inhaber von Uhrigs Whiskystube über den Erfolg.

Und so soll es denn auch sein: Am 1. und 2. November 2024 ist es dann auch wieder so weit: Die Taste of Whisky geht in ihre zweite Runde. Eine Vielzahl der Aussteller 2023 hat bereits wieder zugesagt, zudem werden nicht wenige neue Aussteller – die für den messebegeisterten Whiskyfan allerdings vielleicht auch eher alte Bekannte sind – im kommenden Herbst vertreten sein. Guinness vom Fass, leckeres Streetfood und Musik runden die Veranstaltung ab.

Wer sich jetzt schon über das, was alles geboten werden wird, informieren und auch gleich sein Ticket reservieren möchte, findet alle Infos auf Taste of Whisky – Whiskymesse Hessen im Main-Kinzig-Kreis