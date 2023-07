Am 20. und 21. Oktober 2023: „Taste of Whisky“ – Whiskymesse in Gelnhausen/Höchst

Neu angekündigt für Oktober ist die „Taste of Whisky“ – eine kleine, aber wohl feine Whiskymesse in Gelnhausen/Höchst nahe Frankfurt. Schon jetzt hat uns der Veranstalter eine Zusammenfassung dessen gesendet, was Besucher dort erwarten wird (wegen begrenzter Besucherkapazitäten bittet man Interessenten übrigens, sich die Tickets im Vorverkauf zu sichern) – und natürlich haben wir die Messe auch bereits in unseren Eventkalender eingetragen.:

Whiskymesse erobert Gelnhausen

In wenigen Monaten öffnen sich in Gelnhausen-Höchst die Tore für ein neues hochkarätiges Event der Liebhaber und Genießer von Whisky, Gin, Rum, Zigarren und vielen weiteren Spezialitäten.

An über 15 Eventständen warten Leckereien, Genussmittel und die dazugehörigen Experten aus Nah und Fern auf das fachkundige Publikum im Rhein-Main Gebiet. Neben Ausstellung der zahlreichen Produkte werden gegen einen kleinen Unkostenbeitrag auch live Tastings angeboten, bei denen eine Vielzahl verschiedener Sorten probiert und direkt geshoppt werden können.

„Wir laden unsere Besucher herzlich zu einem Rundgang durch die faszinierende Welt des Whiskys ein. Das Ziel unserer Veranstaltung ist es deutlich zu machen, dass es sich bei Whisky nicht um ein einfaches „Mitnahmeprodukt“ aus dem Supermarkt handelt, sondern um ein von vielfältigen Aromen und Geschmacksrichtungen geprägtes Stück Handwerkskunst. Vor Ort können sich unsere Besucher von renommierten Destillerien und unabhängigen Manufakturen ausführlich und fachkundig beraten lassen. Von schottischen Single Malts über irischen Whisky bis zu Gin, Rum und Zigarren haben wir eine für das Rhein-Main Gebiet einzigartige Auswahl organisiert“

erklärt Messechef Marcel Uhrig.

Die Veranstalter der „Taste-of-whisky“ Messe freuen sich darüber, dass man als Schirmherren den neu gewählten Gelnhäuser Bürgermeister Christian Litzinger (CDU) gewinnen konnte. Bei Litzinger, der auch stellvertretender Kreisvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) im Main-Kinzig-Kreis ist, finden Gewerbetreibende immer ein offenes Ohr und so konnte innerhalb weniger Monate das Projekt der Whiskymesse in Gelnhausen an den Start gebracht werden.

„Ein Dank an Marcel Uhrig und sein Team für die Initiative und das Engagement für die Region. Die Stadt Gelnhausen ist dank rühriger Unternehmer wie Familie Uhrig um eine weitere Veranstaltung reicher“

berichtet Litzinger erfreut. Auch der Landrat des Main-Kinzig-Kreises Thorsten Stolz hat sich bereits für einen Messebesuch angekündigt.

Wichtiger Hinweis: Die Anzahl der Besuchertickets ist an beiden Messetagen (20. + 21. Oktober 2023) aus Kapazitätsgründen begrenzt. Interessenten sind daher aufgefordert sich bereits vorab eines der begehrten Messetickets sowie ihr kostenloses Messegeschenk zu sichern. Mehr Informationen und Ticketverkauf unter: www.taste-of-whisky.de