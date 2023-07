Neu von Chivas im Global Travel Retail: Chivas Extra 13 Irish Whiskey Cask Selection

Sehr ungewöhnlich ist die neueste Abfüllung, die in der Serie der Chivas 13 Extra Collection erscheint: Der Chivas Extra 13 Irish Whiskey Cask Selection ist ein schottischer Blend, der in vorher mit irischem Whiskey belegten Fässern gefinisht wurde. Abgefüllt ist der später im Juli ausschließlich im Travel Retail zu findende Blend mit 40% vol. Alkoholstärke (unbestätigt: in Frankfurt dürfte er aber dem Vernehmen nach bereits zu finden sein).

Inwiefern ein solches Finishing in (nicht näher spezifizierten irischen Whiskeyfässern) deutlichen Einfluss auf einen Blend hat, mögen wir ohne Sample nicht zu sagen, die Tasting Notes jedenfalls erzählen von subtilen Gewürzen, roten Äpfeln und Cream Soda in der Nayse, sowie Honig am Gaumen – ein Hinweis auf eine sehr sanfte geschmackliche Erfahrung.

Hier noch ein Zitat von Sandy Hyslop, Director of Blending bei Chivas:

“We are very excited to be adding another expression to our Chivas Extra 13 collection. After the success of the previous expressions in the range, we felt the time was right to bolster the collection with a new variant selectively finished in Irish whiskey casks. At Chivas, we believe that blended is better and this is perfectly demonstrated through the unique and experimental Extra 13 range, which is pushing the boundaries of traditional Scotch whisky.”