Eine ganz besondere Abfüllung kann der unabhängige Abfüller Islay Cask Company heute vorstellen: Der Bruichladdich 12yo lightly Peated ist eine Einzelfassabfüllung in Fassstärke, laut dem Abfüller dazu ein typischer Bruichladdich. Das Besondere daran aber sind zwei Dinge: Erstens wurde er gemeinsam mit Whiskylegende Jim McEwan ausgesucht, und zweitens gehen 5 Pfund des Verkaufspreises jeder Flasche auf Vorschlag von Jim McEwan an die Scotland’s Charity Air Ambulance.

Mehr über die Abfüllung und die Bezugsquelle nachfolgend:

Islay Cask Company bringt gemeinsam mit Jim McEwan Charity Bottling: Bruichladdich 12yo lightly peated in Fassstärke

In Vorbereitung auf das Celtic Castle Festival 2022, hat sich die Islay Cask Company im Frühjahr 2022 mit Jim McEwan in seinem Wohnzimmer getroffen. Es wurden verschiedene Samples probiert, um ein ganz spezielles Fass für diese außergewöhnliche Veranstaltung im Schloss Thurnau herauszusuchen. Schließlich sollte hier auch der letzte öffentliche „Highland Toast“ von Jim McEwan stattfinden. Gemeinsam fiel die Wahl auf ein „lightly peated“ Fass aus dem Jahr 2010.

Leider musste sich das Fass in der Abfüllung erstmal ganz hinten anstellen, aber jetzt ist diese Einzelfass Abfüllung erhältlich. Ein 12jähriger Bruichladdich, 58,1% Alkohol aus einem Bourbon Fass. Der Whisky ist nach Meinung der Islay Cask Company ein typischer Bruichladdich Vertreter: Eine leicht vanillige Süße, Malz, gewürzt mit einem ganz kleinen Hauch Minze, leicht florales Bouquet und dazu salzige Aromen des Atlantiks. Plus der leichte Torfanteil – ein unüblicher Vertreter eines reinen Bruichladdich. Das Alter spielt dem Whisky laut ICC gut in die Karten: ausbalanciert und ein wunderbar langer Abgang.

Im freien Verkauf sind 200 Flaschen verfügbar. Für jede dieser Flaschen gehen 5 £ an eine Charity Organisation nach Wahl der McEwans. Jim hat hier die SCAA – Scotland’s Charity Air Ambulance ausgewählt. Eine Organisation, die auch schon McEwan das Leben gerettet hat. Die SCAA sorgt dafür, dass die Bewohner oder Besucher auf den Inseln und entlegenen Gebieten Schottlands in Notfällen schnell per Helikopter in die entsprechenden Krankenhäuser geflogen werden können. Eine unglaublich wichtige Aufgabe, die rein ehrenamtlich geleistet wird.

Die wichtigsten Daten zusammengefasst:

Signature &01 – Bruichladdich 12 y.o. Single Malt Scotch Whisky

Lightly peated spirit

Dist.: 13/09/2010

Bottled: 28/02/2023

Alc.: 58,1%

Cask: #2193 / Bourbon

Non chill-filtered and uncoloured

0,7 Liter

Der Whisky ist ab sofort im Shop der Islay Cask Company erhältlich: https://www.islaycaskcompany.de/produkt/signature-01-bruichladdich-12-y-o/