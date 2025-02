Weißwein-Finishes sind in der Whiskywelt nicht sehr häufig zu finden – bei rauchigen Whiskys sind sie tatsächlich eine Rarität. Der unabhängige Abfüller Islay Cask Company hat sich an so ein Finish für einen zehn Jahre alten Caol Ila gewagt – und wenn man ihren Tasting Notes folgt, ist das Experiment mit dem ex-Chardonnay-Fass mehr als gelungen.

Alles zur neuen Abfüllung, die ab sofort im Webshop der ICC zu finden ist, nachfolgend:

Seltenes Chardonnay-Finish: Islay Cask Company präsentiert „Thuja“ – einen 10-jährigen Caol Ila mit besonderer Reifung

Die Islay Cask Company (ICC) bringt mit „Thuja“ eine neue und außergewöhnliche Abfüllung auf den Markt. Dieser 10 Jahre alte Caol Ila vereint die klassischen rauchig-maritimen Noten Islays mit einem Chardonnay-Finish – eine absolute Rarität in der Whisky-Welt.

Caol Ila am Sound of Jura – Tradition trifft auf Innovation

Die Küste von Islay, direkt am Sound of Jura, ist geprägt von salziger Meeresluft und torfigem Rauch – genau die Charakteristik, die Caol Ila so unverwechselbar macht. Doch Thuja geht noch einen Schritt weiter: Das Finish in einem ex-Chardonnay-Fass vom Weingut Blaul & Sohn verleiht dem Whisky zusätzliche fruchtige Frische, helle Fruchtnoten und eine feine Cremigkeit.

„Ein Chardonnay-Finish ist eine echte Seltenheit in der Whisky-Welt, aber genau diese Experimente lieben wir. Wir wollten die Eleganz des Fasses mit der kraftvollen Identität von Caol Ila verbinden – und das Ergebnis hat uns begeistert,“

erklärt Oliver von der Islay Cask Company.

Geschmacksprofil

Nase: Rauchiger Speck, süße Vanille und eine sanfte Meeresbrise, begleitet von eleganter Frische und hellen Früchten.

Geschmack: Herzhaft-maritimer Charakter trifft auf saftige gelbe Früchte, dezente Würze und eine feine Cremigkeit aus dem Chardonnay-Fass.

Abgang: Weich und cremig mit rauchigem Holz, süßer Vanille und einem Hauch von weißem Pfirsich.

Ein Tribut an Islay, den Sound of Jura und die Eleganz eines Chardonnay-Finishs – frisch, rauchig, unverkennbar.

Weitere Informationen & Bestellung: https://www.islaycaskcompany.de/produkt/thuja-caol-ila-single-cask-scotch-10-y-o-chardonnay-finish/