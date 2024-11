Sailor’s Home Irish Whiskey ergänzt die Islands Series mit einer neuen Abfüllung namens „Tradewinds“ – und Alba Import bringt diese als Importeur nach Deutschland.

Der 10 Jahre alte Sailor’s Home „Tradewinds“ Irish Whiskey zeichnet sich aber nicht nur durch seinen besonderen Geschmack (siehe Tasting Notes), sondern der Korken kommt auch mit einem Stopper aus recyceltem Meeres-Plastik – in Zusammenarbeit mit der Meeresschutz-Organisation Oceanworks.

Hier die Infos, die uns Alba Import dazu übermittelt hat:

Sailor’s Home Irish Whiskey präsentiert mit “Tradewinds” eine neue Qualität in der Islands Series

Neues aus Limerick in Irland. Das innovative Team von Sailor’s Home Irish Whiskey hat dem genialen Mastermind der Marke, Dr. Jack O’Se, wieder einmal freie Fahrt gelassen und er hat Volldampf gegeben. Seine neueste Kreation in der Islands Series trägt den schönen Namen „Tradewinds“, ein 10-jähriger Premium Irish Whiskey, gereift in Bourbon Fässern und dann mit einer Schlussreifung in Trinidad & Tobago Spiced Rum Casks versehen.

Der Name Tradewinds ist eine Anspielung auf die ständig in der Karibik wehenden Passatwinde, die in den vergangenen Jahrhunderten den Handel und damit die Entwicklung der Region geprägt haben.

Sailor’s Home „Tradewinds“ Irish Whiskey, 10 Jahre, 43%

Die Tasting Notes:

Duft: Orangenschale, dunkler Muscovado Zucker, schwarzer Tee.

Geschmack: Sherrynoten, Kirsche, Karamell, Bisquit, Honig-Barbeque Soße, süßes Paprikagewürz.

Nachklang: Mandeln und Orangenglasur, Fenchel.

Bei den für die Schlussreifung verwendeten Spiced Rum Fässern handelt es sich um ehemalige Sherry Fässer, in denen der Rum unter Zugabe feinster Gewürze aus Trinidad sowie Tee aus Indien reifte.

Das Ergebnis ist faszinierend exotisch und geschmacksintensiv.

Trotz seiner 43% kommt “Tradewinds” ohne Kühlfiltrierung daher, für ein volles Aroma und Mundgefühl.

Aufgrund der Zusammenarbeit mit „Oceanworks“ (einer Organisation zur Förderung von Unternehmen, die sich mit dem Recycling von Plastik aus den Ozeanen befassen) tragen alle Qualitäten von Sailor’s Home einen Stopper aus recyceltem Meeres-Plastik auf dem Korken. Das hierfür verwendete Material (11g) entspricht einer PET-Flasche.

Dr. Jack O’Se brannte bereits 1979 seinen ersten Alkohol und schrieb 2020 seine Doktorarbeit über Fermentation. In den Jahren dazwischen hat er unzählige prämierte Whiskeys destilliert, beriet etliche Brennereien und hat intensiv mit Malt Managern, Master Blendern und Küfern weltweit zusammengearbeitet. Dabei diplomierte er in Biochemie sowie Brau- und Brenntechnologie.

2022 wurde er zum Vorsitzenden der Irish Whiskey Society ernannt.

Seiner Aufgabenstellung bei Sailor’s Home – irischen Whiskey neu zu interpretieren – wird er mit seiner umfassenden Expertise vollumfänglich gerecht.

Corinna Schwarz, Geschäftsführerin von Alba Import:

„Wir sind immer wieder überrascht von den Whiskey-Kreationen, die Dr. Jack O’Se mit dem Team von Sailor’s Home Irish Whiskey entwickelt. Sowohl die Qualität als auch die jeweiligen Geschmacksprofile sind beeindruckend und ausdrucksstark und das Feedback aus dem Fachhandel, bei Messen oder Tastings ist stets sehr positiv. Sailor’s Home – ein wahrhaft innovatives Unternehmen.“