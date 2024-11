Kaum zu glauben, aber die Highland Destillerie Ardnamurchan, im Besitz des unabhängigen Abfüllers Adelphi und in Deutschland von dern Rolf Kaspar GmbH vertrieben, feiert ihr zehnjähriges Jubiläum. Anfang November wurde im Rahmen der Aquavitae in Mülheim der Ardnamurchan AD/10 Years Old vorgestellt – und ist nun endlich im Handel verfügbar, so wie der Ardnamurchan AD/Sherry Cask Release 2024.

Und als wäre das noch nicht genug Grund zur Freude, hat die Destillerie auch den Titel ‚Beste Brennerei Schottlands‘ bei den ‚Online Scotch Whisky Awards‘ (OSWA) erringen können.

Hier alle Infos zu den jetzt erhältlichen Abfüllungen und dem Preis:

Sie sind da: Ardnamurchan AD/Sherry Cask Release 2024 und Ardnamurchan AD/10 Years Old – der erste Zehnjährige der Brennerei!

Der Nachfolger der Sherry Cask Release und die Jubiläumsabfüllung sind ab sofort im Fachhandel erhältlich, und die Nachfrage ist groß!

Letzendlich liefern auch diese beiden Abfüllungen wieder ab – Qualität zu einem guten Preis. Trotzdem ist es eine schöne Überraschung, dass sich Ardnamurchan gegen die starken, nominierten Mitbewerber als ‚Beste Brennerei Schottlands‘ bei den ‚Online Scotch Whisky Awards‘ (OSWA) durchsetzen konnte!

Mit der Ardnamurchan AD / Sherry Cask Release 2024 ist die Nachfolgeabfüllung der bisher beliebtesten Abfüllung der Brennerei im Fachhandel erhältlich. Obwohl die Gesamtmenge mit weltweit 21.000 Flaschen sogar noch größer ist als die des Vorgängers, dürfte auch diese Abfüllung in Kürze ausverkauft sein.

Ardnamurchan AD/Sherry Cask Release 2024, 50%vol., EVP 64,95EUR

21,000 bottle batch, 700ml bottle, Blockchain enabled through QR code Logo embossed clear glass bottle made from 54% recycled glass.

21 Sherry Butts: 90% Oloroso and 10% PX. Peated and Unpeated spirit.

Unchill filtered, Natural Colour

Nose : Murray mint, bonfire on the beach,salted peanut ice-cream, tomato stalks, Brazil nut,sundried tomatoes, teriyaki beef jerky, relish and tamari. Unctuous.

Palate: Tarry rope, bung cloth, smoky bacon, old tractor shed, peanut brittle, sticky spare-ribs. Red plum and cherry, then shifts to chalk cliff and meatytraits above on later half.

Finish: Crashing waves,sea-salt, bothyfireplace and cigarshop.

Absolutes Highlight aller bisherigen Abfüllungen der Ardnamurchan Brennerei ist der neue Ardnamurchan AD / 10yo – diese Abfüllung hält, was alle vorherigen versprochen haben, ist definitiv ein Meilenstein in der Entwicklung der Abfüllungen der Brennerei und schraubt die Erwartungen an zukünftige Abfüllungen weiter in die Höhe.

Ardnamurchan AD/10 Years Old, 50%vol., EVP 69,95EUR

15,000 bottle batch, 700ml bottle, Blockchain enabled through QR code Logo embossed clear glass bottle made from 54% recycled glass 100% First-fill bourbon casks, roughly half of the batch was subsequently finished for over one year in Champagne Paul Launois barriques.

100% Unpeated Spirit

Unchill filtered, Natural Colour

Ardnamurchan AD/10 Years Old

Nose: The nose opens with an overtly tropical offering; replete with ripe mangoes, pineapple cubes, lots of honey. There are baked bananas, brown sugar, figs, and wine gums. With time, we go a little deeper into darker tones of crème caramel, toffee, and meringues with white chocolate.

Palate: Oh, hello there, waxiness! The theme of honey continues, backed up by linseed oil, warming spices, gingerbread, fresh pineapple, and cedar. Oily, waxy, showing great depth!

Importeur: Rolf Kaspar GmbH, Ruhrallee 59, 45138 Essen, www.kaspar-spirituosen.de