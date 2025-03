Ab heute ist die neue Ardnamurchan Madeira Cask Release im Fachhandel in Deutschland erhältlich. Der neueste Whisky aus der Highland-Brennerei von Adelphi ist eine acht Jahre alte Abfüllung, die zwei Jahre davon in Madeira-Fässern nachreifte. Laut dem Importeur, der Rolf Kaspar GmbH, kann sie mit Ausgewogenheit und Komplexität punkten.

Die Infos dazu, samt den Tasting Notes, finden Sie hier:

Neu und jetzt in Deutschland: Ardnamurchan Madeira Cask Release

Die neue Madeira Cask Release ist eingetroffen und zeigt erneut, wozu die Ardnamurchan Distillery fähig ist. Seit dem AD/10yo bewegen wir uns stilistisch und qualitativ langsam auf einem anderen Niveau. Nach sechs Jahren in ex Bourbon-Fässern und einem zweijährigen Finish in Madeira-Fässern wurde 43%/57% peated/unpeated Spirit verwendet – eine unglaublich ausgewogene und feine Abfüllung mit 52%vol., die sich durch trinkfreudige Komplexität auszeichnet.

Ardnamurchan Madeira Cask Release

19,598 bottle batch, blockchain enabled through QR code

Logo embossed clear glass bottle made from 54% recycled glass

Bourbon Barrels re-racked into Madeira

43% Peated Spirit, 57% Unpeated Spirit

Unchill filtered, Natural Colour, 52% ABV

Tasting notes:

Nose: Cocoa powder, stewed plums, sugared almonds, bread and butter pudding, nutmeg, sandalwood, bracken, fruit scone, red currants.

Palate: Cinnamon sweets, cedar bark, salted trail mix with chocolate chips, rosemary stalks, toffee apple, pine needles, strawberries with black pepper.

Finish: Medium weight, dusty, long and slightly drying finish.

Die Abfüllung ist ab heute im Fachhandel erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis ist 64,95EUR/Fl. 0,7l inkl. MwSt..

Der Importeur ist Rolf Kaspar GmbH, Ruhrallee 59, 45138 Essen, www.kaspar-spirituosen.de.