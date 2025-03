Brother’s Bond Whiskey startet globale Expansionsstrategie nach Europa, Asien und die UAE

Zum Teil waren die Abfüllungen bereits in Europa zu erhalten, nun hat Brother’s Bond Whiskey aus Texas offizielle Vertriebskanäle nach Europa, Asien und die Vereinigten Arabischen Emirate eröffnet. Für Europa wird Brand Venture zuständig sein.

Welche Bottlings erhältlich sein werden und mehr Infos über die Marke können Sie in der nachstehenden englischsprachigen Presseaussendung lesen:

Brother’s Bond Bourbon startet globale Expansionsstrategie über drei Kontinente hinweg

Neue strategische Partnerschaften verbessern die globale Verfügbarkeit des preisgekrönten Ultra-Premium-Whiskeys

PLANO, Texas, 5 März 2025 /PRNewswire/ — Brother’s Bond Bourbon, ist stolz darauf, seine globale Expansion mit strategischen Partnerschaften in internationalen Schlüsselmärkten bekannt zu geben. Die preisgekrönte Bourbon-Marke, die von den Schauspielern, langjährigen Freunden und Whiskey-Experten Ian Somerhalder und Paul Wesley gegründet wurde, weitet ihre globale Reichweite mit Brand Venture in Europa, Nimbility in Asien und Craft & Culture in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus. Diese Expansion ist ein wichtiger Meilenstein in der Mission von Brother’s Bond, den Verbrauchern weltweit außergewöhnlichen Bourbon anzubieten.

Brother’s Bond Bourbon arbeitet seit 2024 mit Brand Venture zusammen, um Marktchancen für den Direktvertrieb an Verbraucher in Europa zu erkunden. Nach dem bewährten Erfolg dieses Konzepts expandiert die Marke nun mit einer umfassenden Vertriebsstrategie weiter in internationale Märkte. Brand Venture wird die gesamte Logistik, die Lagerhaltung und die finanziellen Abläufe von Brother’s Bond Bourbon in Europa überwachen und die Lagerverwaltung und Auftragsabwicklung in Großbritannien und Europa rationalisieren. Darüber hinaus ist Brother’s Bond eine Partnerschaft mit Nimbility eingegangen, um eine starke Präsenz in Asien aufzubauen, und mit Craft & Culture, um seinen Premium-Bourbon den Verbrauchern in den Vereinigten Arabischen Emiraten vorzustellen.

„Die internationale Expansion von Brother’s Bond Bourbon war immer Teil unserer langfristigen Vision. Wir sind begeistert, mit drei wichtigen globalen Partnern zusammenzuarbeiten, um unseren preisgekrönten Ultra-Premium-Whiskey weltweit neuen Verbrauchern zugänglich zu machen. Dies ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, unsere Leidenschaft, Innovation und Handwerkskunst mit Whiskey-Liebhabern auf der ganzen Welt zu teilen – ein Schluck, eine Geschichte, eine Verbindung nach der anderen“. Vincent Hanna, CEO von Brother’s Bond Bourbon

Brother’s Bond Bourbon bringt auf den internationalen Märkten vier Sorten auf den Markt, die alle das handwerkliche Können und die Hingabe der Marke widerspiegeln:

Brother’s Bond Straight Bourbon Whiskey – Ein vierkörniger, hochreifer Straight Bourbon und das Flaggschiff im Brother’s Bond Portfolio.

– Ein vierkörniger, hochreifer Straight Bourbon und das Flaggschiff im Brother’s Bond Portfolio. Brother’s Bond American Blended Rye Whiskey – Ein kühner, innovativer Blend, der das Erlebnis Roggenwhiskey neu definiert.

– Ein kühner, innovativer Blend, der das Erlebnis Roggenwhiskey neu definiert. Brother’s Bond Cask Strength Straight Bourbon – Ein kräftiger, ungefilterter Bourbon für echte Whiskey-Liebhaber.

– Ein kräftiger, ungefilterter Bourbon für echte Whiskey-Liebhaber. Brother’s Bond Bottled-In-Bond Straight Bourbon – Ein zeitloser Ausdruck von Erbe, Tradition und unvergleichlicher Qualität.

Brother’s Bond Bourbon hat in jeder Region eine solide Infrastruktur aufgebaut, um einen effizienten Vertrieb und nahtlosen Zugang für die Verbraucher zu gewährleisten. Durch die Partnerschaften mit Brand Venture, Nimbility und Craft & Culture ist die Marke in der Lage, einen nachhaltigen Einfluss auf den internationalen Spirituosenmarkt auszuüben.

Über Brother’s Bond



Brother’s Bond Bourbon, gegründet von den berühmten Brüdern, Whiskey-Machern und Freunden aus dem wahren Leben, Ian Somerhalder und Paul Wesley, ist eine Ultra-Premium-Bourbon-Marke, die für ihre außergewöhnliche Qualität und Handwerkskunst bekannt ist. Brother’s Bond wird sorgfältig aus den besten natürlichen Zutaten hergestellt und bis zur Perfektion gereift und ehrt das reiche Erbe der amerikanischen Whiskeyherstellung. Das handverlesene, preisgekrönte Whiskey-Portfolio umfasst Straight Bourbon, Original Cask Strength Straight Bourbon, American Blended Rye, Regenerative Grain Straight Bourbon und Bottled-in-Bond Straight Bourbon, der als einer der Top 5 Bourbons der Welt anerkannt wurde. Neben dem außergewöhnlichen Geschmack hat sich Brother’s Bond der Nachhaltigkeit verschrieben und spendet mit jeder verkauften Flasche einen Teil des Erlöses an regenerative Landwirtschaft und verantwortungsvolle Beschaffung. Brother’s Bond definiert neu, was es bedeutet, einen Ultra-Premium-Whiskey zu genießen – ein Schluck, eine Geschichte, eine Verbindung nach der anderen. Zeit zum Binden. Weitere Informationen finden Sie unter www.brothersbondbourbon.com und folgen Sie uns auf Instagram, Facebook und TikTok @brothersbondbourbon und X @brothersbond.