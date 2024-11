Mit ihrem 18 Jahre alten Whisky holte sich die Destillerie SLYRS bei der diesjährigen InterWhisky in Wiesbaden den Preis als „Bester Whisky des Jahres – National„. Natürlich freut man sich in der (momentan nicht existenten – siehe hier) Brennerei sehr über diese Auszeichnung – und das teilt man gerne mit unseren Lesern in der nachfolgenden Presseaussendung:

SLYRS Bavarian Single Malt Aged 18 Years wird als „Best Whisky of the Year National” ausgezeichnet

Schliersee 18. November 2024 – Die SLYRS Destillerie untermauert erneut ihre Vorreiterrolle als WhiskyPionier Deutschlands: Bei den renommierten GERMANY’S BEST WHISKY AWARDS wurde der SLYRS Bavarian Single Malt AGED 18 YEARS in der Kategorie „Best Whisky of the Year National“ mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Die Verleihung fand im festlichen Rahmen der 25. InterWhisky in Wiesbaden statt und markierte zugleich die 10. Ausgabe dieser bedeutenden Auszeichnungen, die vom Fachmagazin „Der Whisky-Botschafter“ initiiert wurden.

Helmut Knöpfle und Hans Kemenater

In einer hochkarätigen Abstimmung, an der neben einer Jury aus renommierten Branchenexperten rund 20.000 Whisky-Liebhaber teilnahmen, setzte sich der SLYRS Bavarian Single Malt Aged 18 Years gegen starke Mitbewerber durch und überzeugte durch seine herausragende Qualität und seinen einzigartigen Charakter.

„Diese Auszeichnung ist eine große Ehre für unser Team und ein Beweis für unser Engagement, außergewöhnliche Whisky-Erlebnisse zu schaffen. Unser Ziel ist es, die Tradition bayerischer Brennkunst mit innovativen Ideen zu verbinden und dabei auch die besonderen Gegebenheiten unserer alpinen Umgebung für die Reifung zu nutzen. “ Hans Kemenater, Geschäftsführer und Master Distiller der SLYRS Destillerie

Der SLYRS Bavarian Single Malt Aged 18 Years, ein Meisterwerk aus der Schlierseer Destillerie, steht für exzellenten Whisky-Genuss, der durch langjährige Expertise, regionale Zutaten und sorgfältige Handwerkskunst geprägt ist. Die Auszeichnung bei den GERMANY’S BEST WHISKY AWARDS 2025 unterstreicht die internationale Strahlkraft von SLYRS als Botschafter des bayerischen Whiskys.