Die Online-Tastings von St. Kilian sind immer ein Erlebnis – und das neueste davon, das am 30. November stattfindet, verspricht ein besonderes zu werden: Alles dreht sich dabei um Bud Spencer & Terence Hill – mit zwei neuen Whiskys zu Ehren der Filmhelden, die beim Tasting zu ersten Mal verkostet werden können. Zusätzlich finden sich interessante Livegäste in der Runde mit Master Distiller Mario Rudolf und Marketing Director Andreas Kreser ein – Die Sets mit insgesamt acht Samples können Sie jetzt noch bestellen, um dabei sein zu können.

Alles Weitere dazu im nachfolgenden Infotext:

Spektakuläres Bud Spencer & Terence Hill Online Tasting am 30. November 2024

St. Kilian Distillers präsentiert mit Stargästen zwei neue und streng limitierte Single Malt Whiskys aus seltenen Weinfässern

Rüdenau, im November 2024 – St. Kilian Distillers präsentiert ein ganz besonderes Event für alle Whisky- und Filmfans. Am Samstag, den 30. November 2024, um 20:15 Uhr zur Prime Time, findet das Bud Spencer & Terence Hill Online Tasting anlässlich des 40. Filmjubiläums von „Vier Fäuste gegen Rio“ statt.

Erleben Sie eine unvergessliche Liveshow voller Nostalgie, Genuss und packender Geschichten! Unter der Leitung von St. Kilians Master Blender Mario Rudolf und Marketing Director Andreas Kreser erwarten Sie spannende Einblicke und unterhaltsame Anekdoten. Besondere Gäste aus dem Spencer/Hill-Universum – darunter Marcus Zölch, Jorgo Papasoglou und die Zwillinge Dennis und Eric Heyse – bereichern den Abend mit ihren Geschichten und Erinnerungen an das legendäre Duo.

Insgesamt werden acht schlagkräftige Samples präsentiert. Darunter befinden sich der milde Terence Hill Whisky, der rauchige Bud Spencer Whisky sowie die Premium-Liköre „Voll auf die Nuss“, „Feuerwasser“ und „Ein Klitze Pistazie“. Whisky-Liebhaber dürfen sich zudem auf die beiden brandneuen Single Malt Whiskys „Sie nannten ihn Spencer“ und „Double Trouble“ freuen – einzigartige Geschmackserlebnisse, die das Herz eines jeden Enthusiasten höherschlagen lassen! Der charakterstarke BUD SPENCER – DISTILLED DRY GIN komplettiert die Kollektion, die für jeden Geschmack das Richtige bietet und genussvolle Momente in bester Bud Spencer & Terence Hill-Manier verspricht.

Teilnahme und Bestellung der Tasting-Sets

Die Tasting-Sets, mit den acht hochkarätigen Samples können noch bis zum 24. November 2024 bequem online bestellt oder direkt im Shop der Besucher-Destillerie in Rüdenau erworben werden.

Die St. Kilian Neuheiten zum Bud Spencer & Terence Hill Online Tasting im Einzelnen:

„Sie nannten ihn Spencer“ – Unpeated (limitiert auf 486 Flaschen):

Inspiriert von dem Kult-Dokumentarfilm über die unvergessliche Filmlegende Bud Spencer, verkörpert diese dreijährige Abfüllung gelebte Träume und puren Lebensgenuss in jeder Facette. Gereift in handverlesenen Barrique Fässern, die zuvor sizilianischen Marsala Ambra Likörwein enthielten, entfaltet dieser milde, ungetorfte Single Malt Whisky ein faszinierend intensives und facettenreiches Aroma. Sein einzigartiges Etikett in Blindenschrift unterstreicht die besondere Charakteristik dieses Whiskys. Noten von getrockneten Früchten, feinen Mandeln und Blütenhonig verbinden sich mit der wärmenden Präsenz von Eichenholz und edlen Gewürzen zu einer harmonischen Komposition, die die tiefe, charaktervolle Struktur des Whiskys vollendet. Dabei erinnert jeder Tropfen an die unverwechselbare Stärke und Wärme, die Bud Spencer so einzigartig gemacht haben. Jeder Schluck spiegelt die perfekte Mischung aus süßer Eleganz und kraftvoller Intensität wider.

Aussehen: Bernstein

Aroma: Fruchtig-würzige Noten von reifen Feigen, Datteln und Pflaumen vereinen sich mit einer zarten Mandelnote, warmem Eichenholz, einer Prise Liebstöckel und feinen, leicht herben Kräutertönen.

Geschmack: Die fruchtige Süße von Feigen, Pflaumen und saftigen Pfirsichen trifft auf eine intensiv wärmende Note von Eichenholz und Gewürzen, vollendet durch cremige Vanille, Blütenhonig und einen feinen Anklang von Liebstöckel.

Nachklang: Die cremig-samtige Fruchtkomposition verweilt lange am Gaumen und wird von trockener dunkler Schokolade, einem Hauch von Gewürzen und sanft wärmenden Eichenholztönen untermalt.

Alkoholgehalt: 59,1 % vol

UVP: € 59,90 (0,7 Liter)

„Double Trouble“ – Peated (limitiert auf 391 Flaschen):

Zum 40-jährigen Jubiläum des legendären Films „Double Trouble“ zelebriert diese rauchig-torfige Sonderabfüllung die Schlagfertigkeit und explosive Dynamik des ikonischen Duos. Gereift in seltenen Ramandolo Süßwein Fässern aus Norditalien entfaltet dieser Single Malt Whisky bereits nach drei Jahren eine beeindruckende Vielfalt an Aromen. Dabei vereinen sich Noten eingekochter Früchte und Honig mit einer intensiv wärmenden Melange aus Eichenholz, edlen Gewürzen und malziger Süße, sanft umhüllt von filigranem Torfrauch – ein harmonisches und vielschichtiges Geschmackserlebnis. Die perfekte Balance von Abenteuerlust und Eleganz – so unvergesslich wie das Duo in seiner Doppelrolle.

Aussehen: Dunkles Gold

Aroma: Die faszinierende Kombination aus süßem Torfrauch, malzigen Nuancen und eingekochten Früchten wie Feigen, Trauben und Pfirsichen, verfeinert mit einer Prise Vanille und subtiler Eichenwürze, wird von aschigen Aromen und einem Hauch Liebstöckel abgerundet.

Geschmack: Aschige Noten verschmelzen mit einer intensiv wärmenden Melange aus Eichenholz, Gewürzen und malziger Süße, gefolgt von einer cremigen Fruchtmarmelade aus Feigen, Datteln und Pfirsichen, verfeinert mit Blütenhonig und sanft umhüllt von feinem Torfrauch.

Nachklang: Die wärmend-würzige Komposition aus Eichenholz und cremiger Fruchtmarmelade verweilt mit aschigen Noten, einer Prise Gewürzen und einem feinen Hauch von Torfrauch in einem langen Finish.

Alkoholgehalt: 59,5 % vol

UVP: € 59,90 (0,7 Liter)

In limitierter Zahl erhältlich

Alle am 30. November ab 20:15 Uhr neu vorgestellten Abfüllungen werden zum Abschluss des Online Tastings zum Verkauf im Onlineshop freigeschaltet. Bei ausreichender Verfügbarkeit sind die limitierten Editionen voraussichtlich ab Dienstag, den 03. Dezember 2024 auch vor Ort in der Besucher-Destillerie in Rüdenau erhältlich.